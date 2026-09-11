一場半導體展 演示兩種「無人」

今年國際半導體展很有意思，一邊把「晶圓廠」搬進南港展覽館現場，一邊討論如何把晶圓廠裡的「人」拿掉。Dream Fab以實機、模型重現晶圓製造現場，Smart Fab Zone展示ＡＩ、機器人、全自動搬運與自主製造，論壇描繪了「關燈工廠」的前景：工廠如何在人類缺席下運轉。然而，在這個世界級展場裡，筆者卻看到另一種「無人」。

有個大陸廠商的攤位，展品、看板、文件一應俱全，卻沒有人解說，只留下一張「攤位已完成，如有毀損須賠償」的公告。原來員工入境申請未獲准；攤位早已付款、樣品也已寄到，只能請台灣會展公司代為布置。

一種無人，是人不在、機器照樣工作；另一種無人，是人進不來，機器只能擺著。我詢問其他大陸參展商，發現並非孤例。多家廠商都談到入台申請遭退回或延宕，有些直到展前才有部分人員獲准，有些原廠人員無法成行，只能臨時聘台灣人撐場。受影響者包括製程設備、精密檢測與零組件等專業廠商。半導體展不是臨時報名。攤位前一年即開始畫位，並須依期限付款，企業投入成本，卻未必能確定懂產品的人能不能來。

有人或許會認為，大陸廠商少來幾個，少跟台灣廠商搶生意，有什麼不好？這恰恰弄反了專業展覽的經濟功能。台灣企業不只是賣方，也是買方。半導體設備更不是一般消費品，採購者要問製程整合、精度、材料、客製、維修與交期，能回答的不是展板或臨時人員，而是原廠工程師與產品經理。少一個大陸競爭者，也可能就是台灣買方少一個選擇。

國際展覽的重要功能，就是把分散各地的供需集中起來，降低搜尋與交易成本。台灣買方原本一天能比較十家供應商，如今遇到只有產品、沒有技術人員的攤位，只得重新寄信、視訊甚至拜訪，等於把展覽已經降低的成本重新加回去。

這也關係供應鏈韌性。多一個供應商，就多一個議價對象、一種技術方案，也可能多一個供應來源。我們一面要求企業分散供應鏈風險，一面又提高接觸替代供應商的成本，豈不矛盾？

更長期受損的是台灣作為產業平台的價值。國際級展覽真正出售的不是攤位，而是「來台北幾天，就能接觸完整的半導體供應鏈」。

這些損失很難統計。拒絕多少人可以統計，少談多少客戶卻無法統計。沒有發生的訂單沒有發票，沒有建立的合作沒有合約。入境申請當然該審查就審查。但好的制度，是精準攔下真正的高風險者，而不是讓正常商務活動一起承擔不可預測的成本。

南港展場裡，一種「無人」展示的是ＡＩ、自動化與自主製造的產業上限；另一種「無人」，卻讓已經付錢的攤位、已經進來的設備，等不到真正懂它的人。第一種無人，讓人看見產業的上限；第二種無人，讓人看見政府的下限。產業的上限，將取決於政府的下限。