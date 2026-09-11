還中部人民選擇呼吸權

賴政府又在踐踏中部基層民意！原本承諾「增一氣、拆一煤」，如今在規畫上卻實質變成「增六氣，只拆四煤」，這種行為是典型的「欺騙人民、踐踏民意」。當賴政府在歡慶供電穩定時，背後代表的卻是「用中部人的肺發電」的無奈感，更是中部居民心中揮之不去的痛。看著中火的那幾根大煙囪，心中的不平衡與憤怒便會油然而生。「揮之不去的痛」，並非只是政治上的口號，而是無數中部家庭在面對健康威脅時，最真實且無助的日常寫照。這種「無法選擇呼吸權」的恐懼，是地方上最深沉的痛。

根據筆者二○二○年的中火調查早已顯示，有超過八成的台中市民跨黨派支持以氣換煤、拆除老舊燃煤機組，反對不合理的能源政策，並要求市府與中央必須「強力減煤」，以改善空氣品質。這也是為何不論政黨如何輪替，任何針對中火減煤、拆煤的政策承諾，中部人都會用最嚴格、甚至帶有強烈情緒的眼光去審視。因此「增一氣、拆一煤」，對中部人而言，這爭的不只是政治輸贏，而是關乎下一代能不能健康長大的基本權利。

錯誤的能源政策，為了抹平缺電危機，中部火力發電廠作為支撐台灣高科技產業與民生用電的重要基石。火力全開的中火，已然成為全球最大的燃煤電廠之一，其排放的硫氧化物、氮氧化物以及ＰＭ二點五（細懸浮微粒），長期被地方民眾與醫界質疑是導致中部地區肺癌罹患率上升、呼吸道疾病增加的環境關鍵因素之一。因此，在中部人眼中，其巨大的經濟效益是全國共享，但其所排放的硫氧化物、重金屬等健康代價卻由中部人單獨承受。

台中市政府為了反制中央錯誤的燃煤發電政策，於二○一九年底調查認定中火的總生煤使用量超過許可上限，嚴重違反《生煤管制自治條例》與《空氣汙染防制法》，連續三次告發，分別開罰三百萬、六百萬、九百萬元，並宣布廢止中火二號及三號機組的固定汙染源操作許可證；當時的中央環保署（現為環境部）隨後出手，撤銷台中市府的這三項罰鍰與廢證處分。之後，台中市府不服、提起行政訴訟。台北高等行政法院終於二○二五年六月判決台中市府勝訴，認定環境保護屬於地方自治事項，中央部會無權直接撤銷，使得這筆總額一千八百萬元的罰單爭議由市府「逆轉勝」。

「逆轉勝」這代表地方政府的努力，與中部居民、環保團體近年來強烈且持續的抗議、發聲，才成功促使台電與中央經濟部調整能源政策。從過去的「火力全開」，走到現在承諾「增氣拆煤」。「要藍天，不要燃煤！」雖然離「完全無煤」還有一段路，但每位居住在中部的居民，都絕對有權利要求呼吸一口乾淨、健康的空氣。請賴政府莫再「背信忘義」，踐踏「強力減煤」的地方民意。