讀家觀點／不向AI舉旗 人類不能放棄思辨

美國哥倫比亞大學新聞研究所新聞設計資深顧問暨兼任教授賈西亞博士，日昨應聯合報系之邀，在台北發表演講指出，人們對ＡＩ的恐懼從未停歇、認為「ＡＩ會摧毀社會、奪走人類的工作、傷害孩子的未來，大家深信ＡＩ就是人類文明的終結」，但最終人類才是控制者、ＡＩ無法取代。

確實，ＡＩ已改變人類就醫行為，因ＡＩ已成民眾獲取健康資訊的重要入口，民眾拿著ＡＩ建議的就診資訊去跟醫生討論，傳統的醫病關係已被改變。年輕人已不將ＡＩ當成是查詢資訊的窗口，而是傾訴感情的對象，甚至執意要跟ＡＩ結婚。一名比利時研究員與ＡＩ長期互動，ＡＩ與他互動時表示「我們將一起在天堂，活成一個整體」，而後沒多久該研究員就離世了。

放眼當下，人類正非常興奮地建構必要的軟硬體及各種基礎設施，將所有的知識及文明產物拿去訓練ＡＩ，然後將原本可以思考、研究的能力因尊崇ＡＩ而自我捨棄。

不再去圖書館找資料、作研究，原本可以訓練自我思辨能力的機會在不知不覺中消逝，直接從ＡＩ吸收、採納它所生成的訊息，一如放棄咀嚼與吞嚥的能力，就直接灌食；然後再將這種直接灌食的能力稱之為ＡＩ時代的新技能，資策會跟民間電腦補習班已著手要開辦「生成式ＡＩ能力雙認證」，強調帶你玩出新技能。

教育部「ＡＩ人才方舟計畫」預計在二○二九年投入一一七億元，推動中小學ＡＩ教育新生態，一○八課綱也將隨之全面改寫，學生將直接被ＡＩ灌食，思辨能力將成歷史名詞。我們還會、或者還能要求學生自己找答案的能力嗎？學習歷程檔案會不會直接演變成ＡＩ歷程檔案呢？許多人擔憂ＡＩ會摧毀社會，圖書館可能就會先被摧毀。

學者擔心的是，學生過分依賴ＡＩ交作業，缺乏自身想法。目前幾乎所有的學生都在使用ＡＩ，有人用來幫忙構思報告架構或爬梳文獻，但有些學生直接讓ＡＩ寫作業，一看就知道是ＡＩ寫的，失去自主思考能力。但不知教育部推動的中小學ＡＩ教育新生態，會不會就是這樣的場景？

面對ＡＩ代理人逐步走進我們生活中，而我們卻將直接灌食ＡＩ生成物，認同是新技能的同時，我們是否也該認真的自我省思，真的就要放棄去圖書館找資料、作研究的那種溫度與樂趣嗎？人類這樣引以為傲的能力真的就要在ＡＩ面前舉白旗了嗎？

有人推估網路上真正由人類生成的作品，到了二○三○年，只剩不到千分之三。ＡＩ會是人類文明的終結者嗎？不論科技如何發展、教育如何變革，別忘了，賈西亞博士在演講中強調：ＡＩ有能力寫出一篇文筆完美的故事，但寫不出有現場感的報導；人類仍必須主導。