在野無分裂本錢 及時整合猶未晚

在九月五日《遠見》及天下文化創辦人高希均先生的追思會上，賴清德總統致詞時推崇高創辦人「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」的讜論，並稱將接手推動高創辦人念茲在茲的「和平幸福」主張，切記他「和平不是選項、是唯一道路」的提醒。然而，對照賴總統就任以來在兩岸關係上的諸般言行，卻頗有時空錯置之感。

賴政府執政兩年多來逢中必反，將對岸定位為「境外敵對勢力」，大幅壓縮兩岸交流空間，使台灣籠罩兵凶戰危陰影。在內政方面，閣揆多次「不副署」立法院三讀通過的法律案，使之無法生效施行，形同使立法院的審議失去效力，更被部分學者質疑行政院的「超級否決權」，使台灣民主陷入憲政體制危機。

民眾自救之道，似乎只有指望下次大選能政黨輪替，但目前看來並不樂觀。

在野陣營、尤其國民黨亂象叢生，未能延續去年抵抗「大罷免」全勝帶來的聲勢。去年十月十八日黨主席選舉前後，一些人士先指控「對岸介選」，之後又未能展現團結；部分黨內大老雖經常義正詞嚴，關鍵時刻卻如此不顧大局，國民黨難脫「內鬥內行、外鬥外行」的痼疾。

此外，雖然藍白合掌握立院多數，面對賴卓體制以「不公布、不副署」反制三讀法案，卻未能提出有效的憲政因應之道。當執政黨提出規模達一點二五兆元的國防特別預算，在野陣營也未能及早向社會說明嚴格把關的理由。

甚者，在一一五年度中央政府總預算通過前夕，立法院長韓國瑜為使預算案盡速過關，竟與國民黨立院黨團總召傅崐萁交鋒。原編列歲出三兆三四九億餘元，最後僅減列四八○億元，約占百分之一點六，且許多原應深入檢視的政策與支出亦未充分討論；對藍營支持者而言，情何以堪？

原本期待年底九合一大選，在野陣營能延續前兩次地方選舉「地方包圍中央」的態勢，如今卻因個人恩怨、派系利益、藍白整合不順等負數，再度上演在野分裂戲碼。新竹縣長與竹北市長選舉的藍白整合已陷僵局，難道要讓優勢選區陰溝裡翻船？

民進黨長年執政倒行逆施，固然使在野黨支持者忿忿不平，但在對在野黨極度失望之餘，亦恐無法「含淚投票」，情勢不容樂觀。在野黨必須深自檢討，追根究柢，國民黨中央、立院黨團、地方派系、地方首長未能形成一致方向、各唱各的調，對大是大非問題往往又只會閃躲且支支吾吾，甚至「拿香跟拜」。在個人恩怨與派系利益掛帥之下，進退失據自然軍心渙散。民進黨則恰好相反，即使黨內初選競爭激烈，黨紀卻嚴明得多，鮮少在大選時脫隊。

距十一月廿八日投票已不到三個月，在野陣營可謂險象環生。若內部分歧持續，不但地方執政優勢可能翻轉，二○二八大選也無法令人期待。台灣若缺乏有能力制衡執政黨、並能提出和平路線的在野力量，兩岸對立與衝突的風險難減。奉勸在野各方放下個人恩怨與派系利益，及時整合猶未晚矣。