審查DNA 選舉底線在哪

今年十一月地方選舉將近，台北市長蔣萬安的身世再次成為政治攻防焦點，甚至有人主張蔣萬安驗ＤＮＡ。四年前台北市長選舉期間，綠營也曾大打蔣萬安身世牌，公開要求他驗ＤＮＡ。這次蔣萬安回應「每遇選舉就要他驗ＤＮＡ」。問題是，要求政治人物驗ＤＮＡ是否合理？值得台灣社會認真思考。

首先，選民要問的是，我們究竟是選市長，還是審查血統？一個人適任市長與否，不是從ＤＮＡ評斷。蔣萬安應接受檢驗的是上任以來的政績、能力、操守、政策與公共責任，而非祖父是誰。其次，公開ＤＮＡ涉及親屬個資隱私；政治人物必須接受監督，但政治監督如何須揭露私人基因？

若沒有法律或重大公益之理由，不能因為政治鬥爭就要求政治人物公開ＤＮＡ。公布一個人的ＤＮＡ檢測結果，不只涉及當事人，也將牽涉父母、子女、兄弟姊妹及其他親屬的隱私。公開ＤＮＡ不只是驗證一個人的血緣，還會把整個家族的基因關係一起拖進政治漩渦。

再者，要求他人驗ＤＮＡ，也不符民主法治的舉證原則；這邏輯理當是指控者須先提出證據，而不是「我懷疑你，所以你必須公開舉證以證明自己清白」、「你若沒問題，為什麼不敢驗？」此類指控不僅是以政治訴求侵犯個人隱私，更違背民主法治舉證原則。

在台灣政治場域中，侵犯個人隱私之舉屢見不鮮；最典型的案例是，二○○五年台中市長選舉期間，國民黨候選人胡志強遭對手陣營以「健康問題」攻擊。當時民進黨立委林進興與法醫高大成在選前舉行記者會，公開一份據稱是胡志強在台中榮總的病歷資料，試圖以其健康狀況影響選民判斷。

二○○八年，美國波士頓大學Robert C. Green與George J. Annas在《新英格蘭醫學期刊》發表〈總統候選人的基因隱私〉（The Genetic Privacy of Presidential Candidates），提出「基因麥卡錫主義」。他們警告，在負面選舉與政治抹黑的環境中，對手陣營可能利用基因資料攻擊候選人。兩位作者更主張，候選人應抵制公開自己基因資料的要求，任何一方競選團隊，也不應試圖取得或公布對手的基因資訊。

對照台灣現況，「基因麥卡錫主義」的政治審查已從政治人物本人延伸到下一代。蔣萬安之子參加北市教育局國際交換學生甄選一案，已發展到國家機器介入調查，不但受到國教署、廉政機關的關注，監察院也向北市教育局詢問交換學生計畫的流程、核定及資料揭露等事項。

從胡志強到蔣萬安，基因麥卡錫主義提醒台灣社會，政治人物不但沒有義務公開自己的血統，更不應把ＤＮＡ鑑定、病歷、配偶、子女、父母等隱私領域，變成攻擊特定政治對手的手段。否則基因麥卡錫主義敲響的，將是台灣民主喪亡的警鐘。