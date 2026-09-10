讀家觀點／108課綱不能只做「X＋AI」

教育部「ＡＩ人才方舟計畫」預計至二○二九年投入一一七億餘元，推動中小學ＡＩ智慧教育新生態。就在台灣積極布局之際，麻省理工學院（ＭＩＴ）八月公布ＡＩ與教學、學習及研究訓練的最終報告。兩者對照，我反而想問：當ＡＩ已深刻改變學習，我們的教育設計準備好了嗎？

教育部目前的布局，包括生成式ＡＩ指引、素養教育、教師增能，以及ＡＩ融入教學與個人化教學，並提出「用ＡＩ學習、有責任使用ＡＩ、用ＡＩ解決問題及培養無法被ＡＩ取代的能力」。然而，ＭＩＴ報告最值得台灣借鏡之處，不只是如何訂定規範，而是：當ＡＩ成為學習環境的一部分，我們是否需要重新思考教育的結構與價值？這正是我們重新檢視一○八課綱的契機。

一○八課綱強調「核心素養」，但制定之初生成式ＡＩ尚未普及。如今若只是把ＡＩ加入既有課程，卻不重新檢討課程目標，恐怕只是用最新科技，重複上一個時代的教育。以寫作為例，孩子真正要學的是交出文章，還是形成觀點與論證？若是後者，評量就不該只追查「是不是ＡＩ寫的」，而應關注孩子如何思考與辯證。

ＭＩＴ也提醒，學習不等於「最快取得答案」。學習需要挑戰、互動與認知上的摩擦；孩子卡住、犯錯、重新嘗試的所謂「建設性掙扎」，往往是學習發生之處。當ＡＩ可以隨時替孩子跨過困難，教育反而更要刻意保留那些不能被外包的歷程。

因此，教育部下一階段應啟動「ＡＩ時代課綱再定位」，而非僅在現有架構上做「X＋ＡＩ」式的加法。這不是推翻課綱，而是因應學習環境的改變，重新回答：教什麼、怎麼教、怎麼評，也重新思考教師在ＡＩ時代的角色。

這場「再定位」工程，首先應做「ＡＩ時代課綱總體檢」。讓各學科釐清：哪些能力須讓學生在沒有ＡＩ的情況下親自建構？哪些內容需要減量、深化或重新排序？並據此重新劃定各學科的「核心能力地圖」。

其次，讓學校先實驗，再修課綱。選擇不同類型學校進行課程與評量實驗，探索ＡＩ融入與限制使用的多元模式，比較學習成效與教師負擔，讓政策從中發展，而非由中央直接給出標準答案。

第三，把評量改革列為核心工程。評量應從「查緝式」追蹤生成內容，轉向口語表達、專題實作、問題解決與反思等能展現思考歷程的形式。真正要問的，不是「這是不是ＡＩ寫的」，而是「孩子到底學會了什麼？」

第四，教師增能要從「工具操作」升級為「學習設計」。教師真正需要的，不只是知道ＡＩ能做什麼，更要知道何時ＡＩ能幫助學習，何時反而剝奪學生思考的機會，成為ＡＩ時代的學習設計者。

ＡＩ人才政策要培養的，不只是「會用ＡＩ的人」，更是能駕馭ＡＩ，也知道何時不讓ＡＩ代替自己思考的人。當ＡＩ愈來愈會「做事」，我們就愈要追問「教育為什麼存在？」當ＡＩ已成為學習與工作的基本環境，學校究竟要培養什麼樣的人？這才是教育最不能外包的提問。