中美進入競爭管理新時代

中美元首會晤的真正意義，不在於一次解決關稅、稀土、台灣、半導體與ＡＩ問題，而在於兩個已進入長期戰略競爭的大國，能否逐漸建立一套新的「競爭管理機制」。

今年五月北京會晤後，中美試圖將雙邊關係重新定位為「建設性戰略穩定關係」。這個概念非常重要。今天的「戰略穩定」已不能只用冷戰時代美蘇核武平衡來理解，因為中美競爭已涵蓋核武、台海、南海、關稅、半導體、ＡＩ、稀土、供應鏈與金融制裁，一個領域的摩擦隨時可能會外溢到另一個領域。

因此，中美真正需要的不是重新成為不可能的「戰略夥伴」，或達成不可能的「大交易」，而是在認知大國權力政治下、競爭長期存在的前提下，建立防止競爭失控的「圍欄」。

值得注意的是，美國在兩項關鍵議題上，確實存在較迫切的需求。第一是稀土與關鍵礦物。多年科技戰之後，美國漸發現，限制中國取得先進晶片相對容易，但要在短期內重新建立完整的稀土分離、精煉、磁材與關鍵礦物供應鏈，遠比想像困難。因此，北京掌握的稀土出口許可，已成為非常現實的談判籌碼。

第二是農產品與期中選舉。川普需要可向選民展示的外交與經濟成果。如果中國擴大採購美國大豆、玉米等農產品，意義就不只是貿易數字，而直接關係農業州收入與共和黨選情。

但認為只有美國有求於中國，同樣是錯誤的。北京也需要穩定的外部環境。中國希望避免關稅戰、科技戰、金融限制與供應鏈脫鉤同時升級，為經濟轉型、擴大內需及ＡＩ、半導體、新能源、高端製造等爭取時間。

在所有議題中，ＡＩ反而可能成為峰會最具有長期歷史意義的部分。ＡＩ正迅速從產業競爭轉變為國安問題。冷戰時代，美蘇建立的是「核武戰略穩定機制」；廿一世紀的中美，則可能需要在此之外，再建立一套「ＡＩ科技風險管控機制」。

至於台灣，則是所有問題中最敏感的核心議題。對北京而言，台灣涉及主權、安全與統一，是中美關係不可逾越的紅線，北京勢必繼續要求美方限制「台獨」，並希望華盛頓的政策表述進一步向「反對台獨」靠攏。但對美國而言，台灣牽涉印太戰略、盟友信心、第一島鏈與美國的國際信用，很難像農產品與關稅一樣放上談判桌討價還價。

值得注意的是，去年十月底及今年五月的川習會，美方並未在議程進行中談到台灣，但是川普在返回華盛頓的飛機上，對美國媒體提出「不支持台獨、不為台獨而戰」，並在之後透過官員在國會說出因伊朗戰爭延後對台軍售。預計再度登場的川習會中，如果川普在會議或聲明中重複前述說詞，則可視為美國在反對台獨議題上的具體表述。

無論如何，此次會晤最值得觀察的是，中美能否逐漸形成新的大國競爭規則：貿易戰可以打，但避免全面脫鉤；科技戰可以競爭，但防止ＡＩ失控；軍事可以嚇阻，但保留熱線；台灣存在根本分歧，但避免誤判引爆戰爭。

簡言之，中美無法重新成為朋友，而是兩個彼此不信任、卻又無法擺脫彼此的大國開始接受新的現實：競爭不可避免，但戰爭不是宿命；分歧無法消失，但危機可以管理。這才是川習會最值得關注的戰略意義，標誌著中美正在進入「戰略穩定與競爭管理」的新時代。