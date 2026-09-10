聽新聞
0:00 / 0:00

閣揆副署權杖 變民主政治惡棍

聯合報／ 楊正／退休媒體工作者（加拿大溫哥華）

行政院長卓榮泰多次「不副署」立法院三讀通過的法律案，他稱所有的不副署都是「被動」，自稱是「法案守門員」；卓榮泰此說不僅打自己耳光，更摧殘憲政制度。卓內閣上任迄今，已八次不副署立院通過的法律案，我國憲政史上前所未見。除法律案，在人事案方面，檢察總長、大法官、ＮＣＣ委員，前兩者由總統提名、後者由閣揆提名，亦均未能完成。

憲法的制衡機制是憲政運行的根本，立法院為最高立法機關、亦為最高民意機關「國會」。憲法第七十二條規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統「應」於收到後十日內公布之，但總統得依照本憲法第五十七條之規定辦理。第五十七條規定行政院對立法院負責；行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。覆議時，如經出席立法委員三分之二維持原案，行政院院長「應」即接受該決議或辭職。但依目前民進黨政府的實務運作，憲法上的兩個「應」，賴卓體制完全漠視，置憲法何在？

華威大學法學院學者郭銘松近日發表一篇專文〈兩個無敵行政權的故事〉，兩個主角分別是「川普2.0」的美國與賴清德的台灣；他指出，台灣的行政院長把副署權改造成一種「超級行政否決權」，這是連川普都羨慕的權力。

卓榮泰的做法，既是賴卓體系共識，也是賴清德擔任台南市長時不進市議會的翻版；賴清德當年二三二天不進議會報告，完全違反民主政治，後經監察院彈劾。現在縱使卓榮泰照抄，監察院和憲法法庭「俱為一家之言」，又豈有矯正可能？

卓榮泰自稱是「法案守門員」，要問的是，中華民國行憲以來的歷任行政院長，包括賴清德在內，有誰像卓榮泰一樣不副署立法院通過的法律案？他們都不是法案守門員？他們都是縱容違憲違法的閣揆？卓榮泰把閣揆副署的權杖變成民主政治的惡棍，中華民國憲政史的春秋之筆將如何記載他？讓政府體制空轉，難道是民進黨的執政目的？

副署 卓榮泰 行政院長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學者稱副署權應制衡總統 卓榮泰：那閣揆馬上被換掉

自詡憲政守門員…卓榮泰：副署權非制衡總統 而是輔助防衛機制

卓揆自稱被動不副署 學者酸「連川普也稱羨」

被動不副署…卓揆自稱法案守門員 藍白痛批集權太上皇

相關新聞

閣揆副署權杖 變民主政治惡棍

行政院長卓榮泰多次「不副署」立法院三讀通過的法律案，他稱所有的不副署都是「被動」，自稱是「法案守門員」；卓榮泰此說不僅打自己耳光，更摧殘憲政制度。卓內閣上任迄今，已八次不副署立院通過的法律案，我國憲政史上前所未見。除法律案，在人事案方面，檢察總長、大法官、ＮＣＣ委員，前兩者由總統提名、後者由閣揆提名，亦均未能完成。

誰讓監院打這通電話

日前，一名監察院專員打電話到台北市教育局，詢問台北市長蔣萬安之子蔣得立參加國際交換學生計畫之事。問得頗細，包括計畫由哪個機關執行、公文在哪個層級決行，以及申請時有沒有揭露身分。幾天後消息曝光，事情立刻從一名高中生的交換資格，燒到監察院有無越權。

川習再會 大國博弈下的台灣

今年五月，川普總統赴北京與習近平主席會面，雙方為緩解緊張的美中關係，透過「建設性戰略穩定關係」，在合作、競爭、分歧、和平四方向建立新的穩定框架。然而幾個月後，美中之間從軍演、軍購、關稅、科技、供應鏈到中東問題，摩擦不減反增。表面上雙方都希望避免正面衝突，水面之下卻已暗潮洶湧。

中美進入競爭管理新時代

中美元首會晤的真正意義，不在於一次解決關稅、稀土、台灣、半導體與ＡＩ問題，而在於兩個已進入長期戰略競爭的大國，能否逐漸建立一套新的「競爭管理機制」。

讀家觀點／108課綱不能只做「X＋AI」

教育部「ＡＩ人才方舟計畫」預計至二○二九年投入一一七億餘元，推動中小學ＡＩ智慧教育新生態。就在台灣積極布局之際，麻省理工學院（ＭＩＴ）八月公布ＡＩ與教學、學習及研究訓練的最終報告。兩者對照，我反而想問：當ＡＩ已深刻改變學習，我們的教育設計準備好了嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。