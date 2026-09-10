閣揆副署權杖 變民主政治惡棍

行政院長卓榮泰多次「不副署」立法院三讀通過的法律案，他稱所有的不副署都是「被動」，自稱是「法案守門員」；卓榮泰此說不僅打自己耳光，更摧殘憲政制度。卓內閣上任迄今，已八次不副署立院通過的法律案，我國憲政史上前所未見。除法律案，在人事案方面，檢察總長、大法官、ＮＣＣ委員，前兩者由總統提名、後者由閣揆提名，亦均未能完成。

憲法的制衡機制是憲政運行的根本，立法院為最高立法機關、亦為最高民意機關「國會」。憲法第七十二條規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統「應」於收到後十日內公布之，但總統得依照本憲法第五十七條之規定辦理。第五十七條規定行政院對立法院負責；行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。覆議時，如經出席立法委員三分之二維持原案，行政院院長「應」即接受該決議或辭職。但依目前民進黨政府的實務運作，憲法上的兩個「應」，賴卓體制完全漠視，置憲法何在？

華威大學法學院學者郭銘松近日發表一篇專文〈兩個無敵行政權的故事〉，兩個主角分別是「川普2.0」的美國與賴清德的台灣；他指出，台灣的行政院長把副署權改造成一種「超級行政否決權」，這是連川普都羨慕的權力。

卓榮泰的做法，既是賴卓體系共識，也是賴清德擔任台南市長時不進市議會的翻版；賴清德當年二三二天不進議會報告，完全違反民主政治，後經監察院彈劾。現在縱使卓榮泰照抄，監察院和憲法法庭「俱為一家之言」，又豈有矯正可能？

卓榮泰自稱是「法案守門員」，要問的是，中華民國行憲以來的歷任行政院長，包括賴清德在內，有誰像卓榮泰一樣不副署立法院通過的法律案？他們都不是法案守門員？他們都是縱容違憲違法的閣揆？卓榮泰把閣揆副署的權杖變成民主政治的惡棍，中華民國憲政史的春秋之筆將如何記載他？讓政府體制空轉，難道是民進黨的執政目的？