日前，一名監察院專員打電話到台北市教育局，詢問台北市長蔣萬安之子蔣得立參加國際交換學生計畫之事。問得頗細，包括計畫由哪個機關執行、公文在哪個層級決行，以及申請時有沒有揭露身分。幾天後消息曝光，事情立刻從一名高中生的交換資格，燒到監察院有無越權。

監察院目前沒有監察委員。照監察院自己的解釋，它是公職人員利益衝突迴避法的執法機關，雖然現在無法正常行使裁處權，行政人員仍可先釐清事實，免得日後因時間拖延而無法處理，因此打電話給教育局只是「先行程序」。

決定查蔣萬安？監察院是接到正式檢舉，還是看到新聞後主動處理？承辦專員自己可以決定，還是需要主管核准？如果需要核准，目前沒有監委，核准者是誰？監察院若把這些事情講清楚，爭議至少少掉一半，現在只回答「依法辦理」，很難說服大眾。

徐佳青涉及兒子參加僑委會東沙島活動，監察院廉政委員會已認定違反利衝法並裁罰十萬元，但事後又說因「目前沒有監委」而「無法依原有程序處理」。如今針對蔣得立事件，監察院卻表示「沒有監委不妨礙行政人員先行調查」。同樣遇到監委缺額，為何有些程序走不下去，有些程序又走得很快？

監察院可能有充分的法律理由解釋兩案程序為何不同，那就請它說明，哪個程序一定需要監委，哪個程序可以由行政人員辦理；最好連法源、授權層級、過去案例也一起公布，這比一句「向來不分黨派」有說服力。

還有一件事也不能閃躲，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純，曾任曠世智能董事兼營運長；蘇貞昌擔任行政院長期間，該公司曾取得國發基金投資及政府補助。這些案件與蔣得立案的法律事實未必相同，但既然社會都在問政治人物親屬與政府資源的關係，主管機關就有責任說明各案適用什麼標準。

現在距離年底選舉愈來愈近，蔣萬安又是尋求連任的台北市長；國教署、廉政署、監察院接連的「關切」，在野黨當然會質疑行政機器介入選舉。

政府對所有的案件，應建立ＳＯＰ，也該有調查的正當程序；案件從哪裡來、誰決定調查、多久開始查、行政人員能做哪些事，都要留下紀錄，累積下來即可證明公正無偏私。還有一個十五歲的高中生，其交換資格、政府補助、利益迴避均屬於公共議題，可以討論；但孩子的其他隱私與公共利益無關，政治人物要攻防請衝著大人，不要霸凌未成年人。

把事情交代清楚，比自吹自擂說自己「客觀公正」有說服力。公權力要經得起檢驗，政治人物才難有理由喊冤；但若公權力自己說不清楚程序，難怪別人要說「明察秋毫卻不見輿薪」。把政敵查得清清楚楚，對自己人卻睜一隻眼閉一隻眼；除了黨同伐異，無法解釋。