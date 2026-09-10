川習再會 大國博弈下的台灣

今年五月，川普總統赴北京與習近平主席會面，雙方為緩解緊張的美中關係，透過「建設性戰略穩定關係」，在合作、競爭、分歧、和平四方向建立新的穩定框架。然而幾個月後，美中之間從軍演、軍購、關稅、科技、供應鏈到中東問題，摩擦不減反增。表面上雙方都希望避免正面衝突，水面之下卻已暗潮洶湧。

尤其值得注意的是伊朗問題。美國近期持續加大對伊朗的經濟壓力，並警告與伊朗維持重要經貿往來的國家可能面臨制裁。然而，中國正是伊朗最重要的經貿夥伴之一，也是伊朗石油的主要買家。美國若進一步擴大對伊朗貿易夥伴的制裁，勢必觸及中國利益，美伊衝突也可能因此增加美中之間新的矛盾。

在這樣的背景下，計畫於本月廿四日再次登場的「川習會」格外受到矚目。川普當然希望從中國取得具體成果。尤其美國選舉逼近，國內政治壓力升高，如果能在貿易、投資、芬太尼、稀土金屬、農產品採購或其他議題上取得中國讓步，都可能成為川普的重要政治成績。真正值得台灣警覺的是：當川普需要北京讓步時，台灣會不會成為談判桌上的一張牌？

這並不是說川普一定會「交易台灣」。事實上，美國內部也存在相當強的制衡力量。華爾街日報八月卅一日的社論表明，川普應要支持台灣發展無人機以及加速對台軍售；而國務院經濟事務次卿海柏格公開希望台灣半導體能擴大對美投資、共同強化製造業基礎，打造更具韌性的供應鏈，確保關鍵技術不受單一環節失效的威脅。

國會兩黨及華府傳統安全建制派普遍認為，台灣不只是民主價值問題，更涉及美國在西太平洋的戰略布局、半導體供應鏈與國家安全。因此，美國國內一直有人主張加速對台軍售、協助台灣發展不對稱戰力，同時要求台灣半導體產業擴大赴美投資；而我經濟部長龔明鑫也回應，表明台灣會再增加二百億美元於半導體及供應鏈的赴美投資。

但問題在於，川普的個人外交風格與華府傳統建制派並不完全一致。他重視交易，也重視可立即向選民展示的成果，特別是他目前民調偏低，急迫性大增。如果未來國會政治版圖發生變化，他究竟會更加依賴個人外交，還是受國會與國安體系更大牽制，值得密切觀察。

另一方面，北京也沒有閒著。習近平最近展開罕見的密集外交行程，先赴吉爾吉斯參加上合組織峰會，透過上合組織與中亞、中東、非洲和全球南方國家往來，持續擴大中國的國際活動空間；之後訪問埃及，慶祝與埃及建交七十周年，並計畫訪問印度，參加於新德里舉行的金磚國家峰會。這些密集的行程，代表中國勢力已進入中亞、中東以及非洲地區，並漸有取代美國之勢。這些布局背後真正值得注意的，不只是中國與多少國家往來，而是世界正形成一個與美國主導體系並存、甚至相互競爭的新格局。

因此對台灣而言，真正的問題不能簡化為「川普會不會出賣台灣」，而是在美中都以自身國家利益為最高考量的情況下，台灣如何避免成為兩強談判中的籌碼。廿四日川習預計再次會面，兩位領導人究竟是劍拔弩張、還是微笑握手，都不是最重要的；真正值得觀察的是，笑容背後交換了什麼，又有哪些議題沒有公開說出來。

大國之間沒有永遠的友誼，只有不斷變動的利益。台灣應該讓自己在經濟、科技、國防與國際供應鏈中，成為任何一方都不能輕易犧牲的角色，這或許才是台灣最應關注的事情。