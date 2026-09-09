綠在北北基要射的雙鵰

表面上看，今年台北、新北與基隆在地方選戰中各有議題、也各有不同勝負條件；但若把地圖攤開來看，北北基本就是一個人口、交通、就業與媒體高度連動的首都生活圈。這三地打選戰，恐怕不能再各自理解。

民進黨目前公開的地方選戰目標，是「保五、進取五」，其中新北市與基隆市均被列為重要進取戰區；台北則由沈伯洋挑戰尋求連任的蔣萬安。這並不等於民進黨已經公開設定「北北基全面綠化」，但若從政治戰略來看，三地同時升高戰火，確有一箭雙鵰的效果。

第一鵰，是重新爭奪北台灣的政治主導權。雙北與基隆市並非三座彼此孤立的城市。每天大量人口跨市通勤，捷運、台鐵、公路、住宅、產業乃至生活圈早已相互交織。若民進黨能在新北市或基隆市取得突破，即使沒有拿下台北市，也足以改變目前首都圈由國民黨占優勢的政治結構；假如出現更大幅度翻轉，其象徵意義更遠超一般地方首長席次的增減。

第二鵰，則是蔣萬安。二○二六年的蔣萬安，已不能只當作一位尋求連任的台北市長來看。無論本人是否在此時表態參選總統，他都已經是國民黨下一階段最受矚目的政治人物之一。因此，對民進黨而言，擊敗蔣固然是最高目標，但即使擊敗不了，只要迫使蔣萬安在台北陷入苦戰，使其投入大量時間、政治資源與組織力量，同樣於選戰有利；這也是為何近期蔣萬安身陷長子赴美交換爭議，綠營便「全黨圍蔣」，甚至爆出監察院專委也「關注」此事。

換句話說，沈伯洋在台北市究竟能不能當選，可能不是衡量這項戰略成敗的唯一標準。若沈能大幅縮小差距，民進黨新北市長候選人蘇巧慧又能牽制國民黨候選人李四川，民進黨基隆市長候選人童子瑋同時對國民黨謝國樑形成壓力，國民黨就不得不把相當大的主力留在北台灣防守。這才是北北基選戰真正值得國民黨警戒之處。

過去國民黨常把雙北市、基隆市視為自己的優勢區，各縣市候選人也容易各自經營。但如今，年底選戰若仍各打各的，恐怕會低估民進黨中央整合選戰的能力。對國民黨主席鄭麗文而言，真正需要建立的不是三場平行選舉，而是一個「首都生活圈共同防線」：蔣萬安、李四川、謝國樑三位候選人，在交通、住宅、產業、青年就業、公共安全等議題上形成共同政見與共同品牌。

所以，北北基之戰表面爭的是三個市長寶座，背後真正爭的，其實是兩件事：北台灣的政治版圖，以及二○二八之前誰能掌握首都圈的政治氣勢。如果從這個角度觀察，賴清德真正想射下的，可能從來就不只一隻鵰。