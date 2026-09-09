沒對策 在野陣營選情難樂觀

距離年底的縣市長大選還有八十多天，照理來說，在執政的民進黨政府，屢屢無視民意堅不副署立法院三讀通過的法案，又拿不出具體能讓民眾有感的政績之下，在野陣營要維持與上屆縣市長選舉相同的成績應當不是難事。

但從各項民調數字看來，在野黨年底的選情似乎並不樂觀，好幾個原本由藍營執政的縣市，譬如新北市以及彰化縣等，都已經陸續被民進黨的參選人逼近，部分民調甚至顯示綠營已超車。國民黨想要在二○二八年重新拿回中央執政權，年底的地方大選就是一個重要的前哨站，倘若選舉結果不如預期，兩年後的總統大選，恐怕就難以回天了。

鄭麗文身為國民黨主席，原本大家都對她寄予厚望，但這段時間她的號召力與整合能力似乎不足。尤其彰化縣現任的縣長王惠美不滿國民黨提名魏平政，幾個重要的場合，王惠美都不願意現身相挺，這對於彰化的選情是很大的不安定因素；此外，竹北市長選舉藍白合破局，鄭主席好像也無能為力，一旦出現外溢效應，藍白兩黨就會漸行漸遠，讓綠營在下屆總統大選坐收漁翁之利。

多家民調顯示，賴總統的施政滿意度約在四至五成，許多民眾對賴政府的施政成未必滿意，偏偏藍白兩黨又拿不出具體作為來說服民眾、讓民眾願意全力支持在野陣營推出的縣市長候選人；連藍營應該穩穩領先的新北市都選情緊繃，這些對國民黨來說都是極大的警訊。

許多民眾希望年底的地方大選，能夠給執政黨一點教訓，讓執政黨懂得謙卑、不要一意孤行，但在野的藍白兩黨卻沒有提供選民足夠的動力去投票。在僅剩的八十多天裡，在野陣營必須趕緊拿出對策，否則選情恐不樂觀。