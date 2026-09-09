淪選舉支票 福利政策難長久

每逢選舉，台灣政治舞台便上演熟悉戲碼：這個縣市加碼生育獎勵、那個縣市狂發敬老禮金。面對總生育率屢創新低的「國安危機」，我們的回應竟是各自為政的地方方案。生育獎勵從數千到數萬元不等，老人健保補助更是一縣一制，長輩福利隨著百里侯更迭而起落。

營養午餐政策更是這場「軍備競賽」的最佳縮影。隨著指標縣市相繼宣布免費，其餘縣市為避民怨只能火速跟進。如今，全台雖迎來「國中小午餐全面免費」時代，但這並非中央統籌的德政，而是地方政府咬牙硬撐的產物。各縣市東拼西湊的預算，不禁令人擔憂：免費的代價，是否會讓孩子們的午餐品質悄悄縮水？

這絕非「富縣多福利、窮縣沒資源」的宿命。翻開敬老卡點數，財政不寬裕的台東縣、嘉義縣每月核發千點交通補助；財源雄厚的新北市卻僅六百點，說明部分縣市未必「量力而為」，而是深陷恐懼：窮縣寧可舉債、排擠基礎建設也要加碼，只怕在選票與人口流失中敗陣。這場競賽沒有贏家，只有被綁架的地方財政與分配不公的資源。當一項福利在窮縣富縣都不得不做，它就是全民的基本需求，理應由國家統一承擔。

若我們真心相信「小孩國家養」，生育支持與托育公共化就該全國一致。同理，長者健保費減免與學童午餐，也應由國家整體擘畫，中央規畫財源、建立永續機制，才是負責任的財政；放任地方競逐，只是將「不患寡而患不均」演成當代的治理失敗。

福利政策的常態化，是政治文明的升級，若僅停留在選舉支票，就永遠是政客可給可收的恩惠。讓孩子安心長大、老師安心教學、長者安心終老，並非恩賜，而是幸福國度的基本配備。