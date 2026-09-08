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藍白竹北破局 2028蒙陰影

聯合報／ 孫家瑞／金融分析師（新北市）
民眾黨秘書長周榆修（左）表示，民眾黨一致決議支持邱臣遠，新竹縣各級選舉凡有黨員公開支持、站台、任職或宣傳非民眾黨提名候選人，一律從嚴議處，最重開除黨籍。聯合報系資料照
民眾黨秘書長周榆修（左）表示，民眾黨一致決議支持邱臣遠，新竹縣各級選舉凡有黨員公開支持、站台、任職或宣傳非民眾黨提名候選人，一律從嚴議處，最重開除黨籍。聯合報系資料照

藍白竹北市長選舉合作破局，新竹縣長楊文科日前喊話黨員，在國民黨提名候選人的選區，不得為他黨助選。民眾黨也拍板，不得幫他黨新竹縣長候選人助選，否則最重開除黨籍，意即在新竹縣及竹北市藍白宣告撕破臉。

國民黨黨內已有彰化縣及新竹縣茶壺風暴，現在又多了一個麻煩：竹北。竹北市長鄭朝方是竹北有史以來第一個民進黨籍，這四年治理出色，因此賴總統欽點其出戰新竹縣，不但是盤好棋，更打亂藍白在竹北市布局。

徐欣瑩若接收楊文科的執政，連任接班應可順利，但民眾黨對徐欣瑩已無任何想像空間，「出爾反爾」是小草對鄭麗文及國民黨當前的普遍印象，沒有民眾黨票源的挹注，徐欣瑩想要順利當選已有難度。

藍白在「兄弟同心 ，其利斷金」逐漸轉變「兄弟登山，各自努力」之下，裂縫已浮現。然而，藍白的對手是民進黨，「下架民進黨」也是在野的最大公約數。「兄弟鬩牆」容易；「破鏡重圓」困難，希望藍白為二○二八謹記竹北教訓，在野的信任與整合是一點點的累積，而不是一點點的流逝。

藍白 竹北 陰影

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藍白竹北破局 2028蒙陰影

藍白在竹北市長選舉合作破局，新竹縣長楊文科日前喊話黨員，在國民黨提名候選人的選區，不得為他黨助選。民眾黨也拍板，不得幫他黨新竹縣長候選人助選，否則最重開除黨籍，意即在新竹縣及竹北市藍白宣告撕破臉。

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