藍不求自立 只會弱化自身

上周五晚間，筆者手持遙控器切換電視台，突然間「藍拚重返執政不能靠自己？」的標題，出現在某親藍政論節目畫面。平心而論，國民黨不知檢討、一盤散沙就是持續在野的主因，且無以復加。至於「藍白合」，民眾黨六日召開臨時擴大會議，決議未來新竹縣選舉不再受藍白合作協議的拘束，這是國民黨的重大警訊。

首先，藍白兩黨屬性根本不合；其次，民眾黨創黨主席柯文哲曾說過：「我這一生最討厭三樣東西：蚊子、蟑螂、國民黨。」倘若兩黨合作真贏得總統大選，從總統府到五院都勢必將產生齟齬；最近國外就有一例。

菲律賓法院四日對副總統莎拉．杜特蒂發出逮捕令，原因是莎拉在二○二四年十一月的一場記者會上，聲稱自己曾與一名殺手聯繫，若她先遭到殺害，就要對小馬可仕、第一夫人及擔任國會議員的表親下手。小馬可仕和莎拉在二○二二年總統大選時聯手合作；如今同床異夢的正副總統搞到兵戎相見，可見強摘的果實不會甜，強娶的婚姻也不會美滿。

國民黨中央不尋求自立自強的途徑，反而依靠貌合神離的民眾黨，不僅弱化自己的形象，類似新竹縣破局的現象更還在後頭。