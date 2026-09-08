藍營打選戰像在買彩票

上世紀，英國民調專家伍斯特研究一九八七年英國大選後，提出決定選舉成敗的三項要素：政黨、政策與候選人。政黨提供基本支持與組織動員，並在選戰過程中協調資源、處理突發挑戰；政策決定能否吸引選民、強化投票意願；候選人則在前兩者基礎上，憑藉個人能力與魅力爭取最終勝負。三者相輔相成，缺一不可。

將此框架套用在如今藍營後，國民黨雖在候選人與政策上不算差，卻在政黨本身拖後腿，甚至呈現出一種「彩票俱樂部」狀態。

所謂「彩票俱樂部」，指一些政黨缺乏明確綱領與穩定組織，不願經營選區，也不願投入長期政治資源，以低成本參與選舉，等待候選人自身優勢或有利選舉環境，如同買彩票一般靠「運氣」博取勝選機會。

乍看之下，這個形容似乎不適用國民黨—其不僅有完整黨綱、組織架構與制度，各層級黨務系統也長期經營地方。但從近年選舉來看，以中央黨部為核心的黨機器在協調、整合與資源配置上的能力，卻愈來愈難展現出一個大型政黨應有的作用。許多時候，國民黨只能寄望候選人夠強、政見夠好、對手犯錯，或者選舉環境剛好有利，便有機會中獎；一旦需要黨機器介入整合，問題反而浮現，這與「彩票俱樂部」無異。

此次九合一選舉便尤其明顯。蔣萬安、江啟臣、張善政等候選人本身具有相當聲勢與經營基礎，台北、台中、桃園等地選戰自然較順利；但在新北這類藍營略占優勢、卻未形成壓倒性局面，政黨需挺身而出，積極整合、強化支持的選區，則就未見足夠動作。

至於彰化與新竹，更是直接暴露問題。彰化原本就是藍營內部紛爭，從謝家內鬥，到提名人魏平政與縣長王惠美之間的爭議，前後延宕半年有餘。過程中不是黨中央動作遲緩，就是溝通不暢，至今仍是羅生門不斷。新竹縣則涉及在野整合，本應由政黨出面協調，替候選人排除障礙，但國民黨卻擺出一副難以處理的態度，甚至讓民眾黨祭出黨紀，禁止黨員為徐欣瑩站台，最終導致在野破局。

因此，今天的藍營確實像在「買彩票」：台北、台中、桃園買中「候選人彩票」，選戰自然順利；彰化縣、新竹縣一旦候選人與地方整合出現問題，需要政黨支撐時，則應對乏力，甚至可能成為扣分項。

尤其「內造化」之後，國民黨吸納不少新血，政治人物的選戰、問政與打弊能力明顯增強。但這種「人強」反而加劇與政黨能力下降之間的錯位。例如上屆九合一選舉，國民黨即是靠王鴻薇、徐巧芯等政治人物強力攻擊林智堅論文案，最終造成民進黨在北部選情的重大挫敗；反觀黨中央在議題發動上，卻顯得相對後知後覺、跟進緩慢。這與民進黨慣於統一設定議題，再由黨公職協同作戰的「中央廚房」模式，形成鮮明對比。

而其背後反映的，正是一個結構性矛盾：國民黨不是沒有強人，而是政黨功能正在弱化。候選人愈來愈會選舉，黨機器卻愈來愈不會整合。

這意味著，九合一即使選得不差，也未必代表國民黨真正變強。靠強人、靠地方、靠運氣贏得一場選舉，並不等於具備重返執政的能力。換言之，所謂「彩票俱樂部」，終究只是換了一批更會買彩票的人而已。