聽新聞
0:00 / 0:00

藍營打選戰像在買彩票

聯合報／ 吳林鍇／國際戰略研究所成員（馬來西亞吉隆坡）
漫畫／季青
漫畫／季青

上世紀，英國民調專家伍斯特研究一九八七年英國大選後，提出決定選舉成敗的三項要素：政黨、政策與候選人。政黨提供基本支持與組織動員，並在選戰過程中協調資源、處理突發挑戰；政策決定能否吸引選民、強化投票意願；候選人則在前兩者基礎上，憑藉個人能力與魅力爭取最終勝負。三者相輔相成，缺一不可。

將此框架套用在如今藍營後，國民黨雖在候選人與政策上不算差，卻在政黨本身拖後腿，甚至呈現出一種「彩票俱樂部」狀態。

所謂「彩票俱樂部」，指一些政黨缺乏明確綱領與穩定組織，不願經營選區，也不願投入長期政治資源，以低成本參與選舉，等待候選人自身優勢或有利選舉環境，如同買彩票一般靠「運氣」博取勝選機會。

乍看之下，這個形容似乎不適用國民黨—其不僅有完整黨綱、組織架構與制度，各層級黨務系統也長期經營地方。但從近年選舉來看，以中央黨部為核心的黨機器在協調、整合與資源配置上的能力，卻愈來愈難展現出一個大型政黨應有的作用。許多時候，國民黨只能寄望候選人夠強、政見夠好、對手犯錯，或者選舉環境剛好有利，便有機會中獎；一旦需要黨機器介入整合，問題反而浮現，這與「彩票俱樂部」無異。

此次九合一選舉便尤其明顯。蔣萬安、江啟臣、張善政等候選人本身具有相當聲勢與經營基礎，台北、台中、桃園等地選戰自然較順利；但在新北這類藍營略占優勢、卻未形成壓倒性局面，政黨需挺身而出，積極整合、強化支持的選區，則就未見足夠動作。

至於彰化與新竹，更是直接暴露問題。彰化原本就是藍營內部紛爭，從謝家內鬥，到提名人魏平政與縣長王惠美之間的爭議，前後延宕半年有餘。過程中不是黨中央動作遲緩，就是溝通不暢，至今仍是羅生門不斷。新竹縣則涉及在野整合，本應由政黨出面協調，替候選人排除障礙，但國民黨卻擺出一副難以處理的態度，甚至讓民眾黨祭出黨紀，禁止黨員為徐欣瑩站台，最終導致在野破局。

因此，今天的藍營確實像在「買彩票」：台北、台中、桃園買中「候選人彩票」，選戰自然順利；彰化縣、新竹縣一旦候選人與地方整合出現問題，需要政黨支撐時，則應對乏力，甚至可能成為扣分項。

尤其「內造化」之後，國民黨吸納不少新血，政治人物的選戰、問政與打弊能力明顯增強。但這種「人強」反而加劇與政黨能力下降之間的錯位。例如上屆九合一選舉，國民黨即是靠王鴻薇、徐巧芯等政治人物強力攻擊林智堅論文案，最終造成民進黨在北部選情的重大挫敗；反觀黨中央在議題發動上，卻顯得相對後知後覺、跟進緩慢。這與民進黨慣於統一設定議題，再由黨公職協同作戰的「中央廚房」模式，形成鮮明對比。

而其背後反映的，正是一個結構性矛盾：國民黨不是沒有強人，而是政黨功能正在弱化。候選人愈來愈會選舉，黨機器卻愈來愈不會整合。

這意味著，九合一即使選得不差，也未必代表國民黨真正變強。靠強人、靠地方、靠運氣贏得一場選舉，並不等於具備重返執政的能力。換言之，所謂「彩票俱樂部」，終究只是換了一批更會買彩票的人而已。

藍營 投票 英國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 完整名單一次看

竹縣藍白合破局 白祭黨紀禁挺徐欣瑩

觀察站／黨內外2道裂痕 徐欣瑩怎拆彈

新聞分析／藍白合大局尚未動搖 仍有隱憂

相關新聞

藍不求自立 只會弱化自身

上周五晚間，筆者手持遙控器切換電視台，突然間「藍拚重返執政不能靠自己？」的標題，出現在某親藍政論節目畫面。平心而論，國民黨不知檢討、一盤散沙就是持續在野的主因，且無以復加。至於「藍白合」，民眾黨六日召開臨時擴大會議，決議未來新竹縣選舉不再受藍白合作協議的拘束，這是國民黨的重大警訊。

藍白竹北破局 2028蒙陰影

藍白在竹北市長選舉合作破局，新竹縣長楊文科日前喊話黨員，在國民黨提名候選人的選區，不得為他黨助選。民眾黨也拍板，不得幫他黨新竹縣長候選人助選，否則最重開除黨籍，意即在新竹縣及竹北市藍白宣告撕破臉。

違約照領錢 光電弊案曝綠能破口

國家推動綠能轉型戰略具前瞻性，但隨著公有土地與軍事營區光電案場步入成熟期，近期多起案場遭檢調搜索、審計部點名監督不周，實務管理的制度盲點已逐漸浮現。尤其現行「土地租賃」與「售電金流」作業上完全脫鉤，若不即時補正，將淪為綠能治理的廉政破口。

打造資產管理中心 留錢先留人才

頃讀貴報民意論壇「台灣缺的是讓錢留下的市場」一文，筆者身為金融從業人員，深感共鳴。然從第一線觀察，台灣除缺乏讓資金留下的市場與工具，更根本的問題是，我們是否有足夠「能讓錢留下來的人」？

尖峰電價 調漲應回歸專業

經濟部與台電公司近日宣布，將於今年第四季針對高耗能產業及商業用電大戶，全面升級實施「新版尖峰時間電價與智慧能源管理」方案，透過擴大尖離峰價差、導入即時動態定價機制，引導企業進行移峰填谷。

鼓勵器捐 借鏡西班牙、法國默許制

聯合報陽光行動報導，二○二五年台人赴柬埔寨換腎的人數首超大陸，成為台灣人境外換腎的主要場域。台灣移植醫學會秘書長認為是因後者器官移植「法治化」，器官取得難度變高，而前者難度較低、腎源較多。台灣器官移植科技早已名列世界前茅，但本土「腎源」一直嚴重不足，更陷在「信任危機」和「勸募難啟齒」的困境裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。