鼓勵器捐 借鏡西班牙、法國默許制

聯合報陽光行動報導，二○二五年台人赴柬埔寨換腎的人數首超大陸，成為台灣人境外換腎的主要場域。台灣移植醫學會秘書長認為是因後者器官移植「法治化」，器官取得難度變高，而前者難度較低、腎源較多。台灣器官移植科技早已名列世界前茅，但本土「腎源」一直嚴重不足，更陷在「信任危機」和「勸募難啟齒」的困境裡。

說到「法治化」，我們的「人體器官移植條例」，明文規定「提供移植之器官應以無償捐贈方式為之，嚴禁買賣和利益交換」。這就是為了杜絕器官買賣、防止弱勢者的人體器官被逼、被誘成為商品，立意絕對正確。

然醫界移植器官勸募對象，絕大部份是那些因腦死或心臟死而致生命走到終點者，他們常較年輕、健康，且多數是家庭的支柱。他們的驟逝除了使家屬悲傷，亦必然引起經濟上的衝擊；但讓另一個等待器官移植的人健康起來，往往可節省非常多的醫療資源，因此，器捐的受惠者不只是器官接受者，更是整個社會。

當初設計「人體器官移植條例」時，第十條和第十五條分別規範，中央主管機關和縣市政府「得」酌予補助家屬喪葬費，目的似乎企圖避開難以啟齒的對價關係。但「得」不是「須」，目前中央和各縣市政府執行的詳細的情況，難覓公開資訊，僅知對個案僅區區數萬元，比之亡者捐贈器官對社會的貢獻，實不成比例。

金錢與善良不該對立，兩難之下，筆者建議由中央發起，向企業界和過去器捐的受惠者自願性集資，成立「器捐者補償基金」，務實、制度性地補償器捐者家屬。或許有人質疑金錢補償會玷汙器捐美意，但也請逆向思考，難道逼使苦等器官移植而不可得的患者，帶著近百萬元台幣去柬埔寨、接受來歷不明的器官，更加有美意嗎？

筆者是神經科醫師，曾在病房眼見一個故事：瀕死者合乎所有可施行器捐的條件，但家屬始終不捨，直到一名剛接手的主治醫師，從衣服口袋中掏出他自己的志願器捐卡，患者家屬即全數簽署同意，嘉惠了諸多苦等器官捐贈的患者。據悉，那位醫師高興了好幾年。

爰此，筆者不揣冒昧，請醫護界思考，在已簽署志願器捐的同業工作服胸前，繡上或配戴特別的標誌（若他們願意），以利推廣器捐。

更進一步，公衛醫藥界的意見領袖、衛福部乃至其他政府機關的官員，也能發此善念，必可帶動器捐風氣。此外，宗教界若是帶頭打破重視全屍的觀念，與其死後火化或埋葬任由器官腐化，不如遺愛人間，更會有立竿見影之效。

且看西班牙、法國等基督宗教國家，實施「推定同意制」（或稱默許制）；除非生前明確表達反對，則一律視為同意，器捐較被視為平常事務。前衛生署長楊志良很早以前就推動此制，他自己也簽署了捐贈同意書，可惜媒體報導很少，不足以為風氣。

或可選定一個「感恩器捐日」，每逢當日公開舉行紀念活動緬懷器捐者、表達追思感念之心，不但讓大眾重視器捐，更加榮耀器捐者及其家屬。台灣人不缺愛心，誠心希望，不再有媒體發出台灣「大愛器官減少」的喟嘆。