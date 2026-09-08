違約照領錢 光電弊案曝綠能破口

國家推動綠能轉型戰略具前瞻性，但隨著公有土地與軍事營區光電案場步入成熟期，近期多起案場遭檢調搜索、審計部點名監督不周，實務管理的制度盲點已逐漸浮現。尤其現行「土地租賃」與「售電金流」作業上完全脫鉤，若不即時補正，將淪為綠能治理的廉政破口。

首先，私法契約成了基層有心人士圖利的擋箭牌。公有地綠能標租案在前端雖經歷嚴謹的行政評選，但進入履約階段，合約常被單純定性為普通的民事租賃。這導致部分基層土地管理單位誤認其具備寬廣的民事裁量權，在私下協調中不當減免廠商得標時承諾的公共回饋義務，無意間便跨越了圖利的法律紅線。

其次，廠商設備違約擺爛，台電竟還源源不絕給錢。這是體制斷層最棘手之處。在第一線實務中，常有廠商因設備過期、違法轉包或工程延宕而對基地機關產生重大違約。但基地機關受限於私法框架，缺乏實質的反制工具；而另一端的台電公司，仍須依現行躉購法規，持續給付廠商售電費用。這種「前端大違約、後端照領錢」的荒謬，讓台電成了不法廠商的跨部會提款機。

綠能轉型要走得遠，必須與廉能相輔相成。首先，統一規範前端土地租賃的招標模式，限縮私下變更的裁量空間。其次，於購電契約範本引入「通報連鎖條款」，當廠商重大違約且催告未改善，台電應暫停直接給付廠商，改採依約辦理提存。唯有緊密聯鎖「土地租賃」與「售電金流」，別讓綠能轉型變成不肖人士上下其手的遮羞布，方能健全國家綠能治理生態。