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尖峰電價 調漲應回歸專業

聯合報／ 陳裕翔／資訊業（台北市）

經濟部與台電公司近日宣布，將於今年第四季針對高耗能產業及商業用電大戶，全面升級實施「新版尖峰時間電價與智慧能源管理」方案，透過擴大尖離峰價差、導入即時動態定價機制，引導企業進行移峰填谷。

這項攸關電網穩定、半導體供應鏈安全與能源轉型的重磅政策，主因在近年再生能源（太陽光電與風力發電）高比例併網後，午後夕陽西下導致光電驟減，使夜尖峰時段電網供需調度面臨極大挑戰。

電力系統管理的本質奠基於電業法規範之「供電穩定責任」與「使用者付費原則」。然過去由於國內電價長期受到政治與社會因素補貼，未能真實反映不同時段的發電邊際成本（如夜間需啟動高成本之氣渦輪機組），使部分企業缺乏建置自備儲能系統或調整產線工時的誘因，實質上將尖峰負載風險轉嫁給整體電網承擔。

過往主管機關多依賴事後分區輪流停電或緊急需量反應補貼，缺乏事前動態定價機制，致使電力調度常處於極限邊緣。若主管機關未建立強制性的「能源管理系統（ＥＭＳ）與儲能對接」監理規範，任由用電大戶浪費尖峰資源，將嚴重損及國內整體電力系統的長期穩定。

深化電力結構轉型與供電穩定的治理，必須建立在規則穩定、程序透明且具備可預期性的法制框架上。參考美國加州獨立系統營運商與歐盟動態電價市場的實務經驗，確立「訊號透明化」、「儲能參與虛擬電廠」與「弱勢用電保障」，是維繫電力安全的防線。

中央主管機關在推動新版尖峰電價時，應明確劃定電力交易市場運作之法律責任，並規定需量反應競價機制的透明覆核正當程序。有了明確的定價合規標準與審查機制，才能在法制上免除製造業因面對電費暴增而產生的營運恐慌。

故應立即修正電業法與電力交易平台作業要點，確立虛擬電廠參與之法定交易門檻；經濟部能源署應修訂規範，強制要求一定容量以上之用電大戶導入智慧電表與ＥＭＳ系統，並允許設儲能設備參與電力交易平台獲取合理對價，從程序初期切斷因尖峰負載過高、引發跳電的灰色通道。

此外，要建立中小型企業智慧用電輔導與綠電儲能公私協力機制；經濟部應會同國科會，全面盤點工業區與科學園區尖峰用電缺口，提供儲能設備補助與稅制減免，協助資源有限的傳統製造業建置智慧能源調控系統，保障其在電力轉型中的公平競爭地位。電力安全的重任刻不容緩，但電價制度的重塑必須建立在公平、透明與法治的基礎之上。

期待經濟部、台電與行政院能正面回應社會與產業的訴求，大刀闊斧從跨部會的能源法規與電力市場監理著手，讓尖峰電價機制等攸關國安與經濟秩序的監理回歸專業、嚴謹和法律正當程序，使每次的價差調整與需量調度都禁得起檢驗，才能確保台灣在科技產業發展與淨零轉型的浪潮中，擁有安定且無後顧之憂的電力環境。

電價 調漲 太陽光電

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