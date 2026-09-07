蔡英文高調復出 賣的什麼藥

卸任逾兩年的前總統蔡英文，近日動作頻頻，高調現身，化身為民進黨的超級助選員。從台東的陳瑩，到新北的蘇巧慧，再到基隆的童子瑋，蔡英文接下三個艱困選區的競總主委，還擔任台中何欣純的榮譽主委，更陪同沈伯洋登記參選，將「船舵」交至其手上。當九合一選舉正式起跑後，蔡英文比誰都像是民進黨這支球隊的「總教練」。

坊間關於蔡英文復出的傳聞不斷，有人認為她是扮演「黨內分工」的角色，利用自己的聲望與人脈，替民進黨選情加分。有人則認為「兩個太陽」形成，蔡與賴清德兩強鼎立。平心而論，兩種說法各有道理，卻見樹不見林，忘了民進黨黨內殘酷的競爭生態，以及台灣政界背後那隻看不見的黑手。

要說兩顆太陽，平心而論，政黨內部出現多位政治明星，實屬民主常態。問題是太陽之間究竟是相互輝映，還是互別苗頭？今日蔡賴間的微妙關係，多少有著二○二○年大選前夕的既視感。當時蔡英文第一任期聲望跌落谷底，多位獨派大老出面逼宮，賴清德則利用蔡英文元氣大傷的機會，積極尋求上位。賴當時喊話「請蔡總統的網軍停止攻擊我」，至今令人記憶猶新，體現幕後鬥爭的暗潮洶湧。

如今物換星移，六年前的蔡賴之爭彷彿再度上演，只是角色互換。賴總統執政至今靠著強勢霸道的手段，營造出「多數政府」的假象，卻改變不了其「雙重少數」的本質；愈是色厲內荏，愈是大失民心。現在各候選人看板掛滿街道，民進黨的同框人多能看到蔡英文，乃至蕭美琴，卻很少見到賴清德，可見其恐被自家人視為「票房毒藥」。更別說在內政治理、兩岸關係、台美關係的經營上，賴總統破綻百出，至今連過境美國都無法成行，出訪還得借搭友邦的「順風機」，可謂內外交迫。

總統直選卅年的回顧與前瞻研討會即將在九月中旬登場，蔡英文甚至受邀發表主題演講。其發言全文已提前在媒體上曝光暖身，援引已故獨派大老彭明敏回憶錄書名《自由的滋味》，大談「民主的重量」，強調民主需要競爭與批判來維持韌性。賴總統今年以來已多次出席總統直選卅周年相關活動，還在去年大罷免期間發動「團結十講」，卻在第四講之後成為其「未竟之志」。在民主價值與話語的爭奪上，蔡賴兩人的表現確實有著掩藏不住的火花與煙硝味。

更不可忽視的是，在台灣宛如「太上皇」地位一般的美國在台協會（ＡＩＴ），蔡英文在其官方文宣出現的比率之高，超過現任總統賴清德。外傳華府「疑賴論」居高不下，卻對蔡英文尺度拿捏之精準格外信任。當美國反華建制派仍把台灣牌視為抗中籌碼，如何維繫民進黨長期執政，自然是美方深層政府不得不考量的現實。如果賴清德連任之路有難以逾越的障礙，美國自然希望民進黨內有另外一個強而有力的抓手登上檯面，至少能坐鎮中央黨部、穩定軍心。美方的偏袒，反而替蔡賴關係繫上一個難以言喻的矛盾之結。

九合一大選當然是兼任黨主席的賴總統期中考，大家看的不只是藍綠席次版圖變化，更是能否在二○二八年度過大選的政治能量展現。打從蔡英文重啟「想想論壇」那刻起，似乎就意味著賴總統的危機已悄然到來。