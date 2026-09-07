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台灣缺的 是讓錢留下的市場

聯合報／ 張亞衡／科技業專案經理（新北市）

賴清德總統九月四日出席「金融發展與前瞻研討會」，再度提出推動「亞洲資產管理中心」的政策方向，強調台灣擁有豐沛民間資金與世界級產業實力，政府將持續進行法規調適與鬆綁，讓金融市場進一步走向國際，這個方向值得支持。

台灣特殊的地方，在於我們並非一個缺乏資金的經濟體。多年累積的家庭儲蓄、保險資金、退休基金及企業資本，形成了龐大的民間財富，但許多具有投資能力的資金，最後仍必須透過海外金融商品尋找機會。政府今天若要打造亞洲資產管理中心，首要目標不應只是吸引更多外國富人來台灣開戶，而是台灣自己的錢，為什麼沒有更多理由留在台灣管理？

台灣長期以製造業立國，金融體系的政策思維也相對重視「安全」。這當然有其歷史理由，金融市場牽涉民眾財產，一旦發生系統性風險，代價遠高於一般產業；但金融監理若只剩下避免犯錯，也可能產生另一種成本。

當高資產客戶想進行跨境投資、家族財富傳承、另類投資或全球資產配置時，如果國內金融機構可以提供的商品有限、程序複雜，資金自然會尋找新加坡、香港或其他國際金融市場。最後形成一個弔詭現象：台灣企業在全球市場創造財富、人民累積資產，但替這些財富提供管理服務、收取管理費與培養國際金融人才的地方在海外。

金融創新當然不能沒有界線，但是主管機關可以依照投資人的專業能力、資產規模、商品風險等建立分級監理。一般散戶需要高度投資人保護，高資產或專業投資人則可以在充分揭露風險的前提下，擁有較大的商品選擇。

監理的核心應該是金融機構有沒有誠實揭露、商品是否適合客戶、利益衝突是否受到控制，以及風險是否被妥善管理，而不是只因商品較新、跨境結構較複雜，就一律採取最保守的態度。

金融市場成熟的標誌，是知道風險在哪裡，並讓承擔風險的人充分理解自己的選擇。更重要的是，資產管理本身也是一個產業；當一筆資金在台灣管理，留下來的不只是帳戶裡的數字，還包括基金管理、法律、會計、稅務、信託、金融科技、家族傳承等專業服務。台灣現在談產業升級，經常想到半導體、ＡＩ與先進製造，卻少把金融服務視為可以出口的高附加價值產業。

如果台灣能建立具有國際競爭力的資產管理環境，就有機會讓本土金融人才不必到香港、新加坡或其他市場尋找舞台，也可讓海外資金透過台灣金融體系投資台灣及亞洲市場，這才是把產業實力轉化成金融實力的意義。

政府推動亞洲資產管理中心，最終不能只用「新增多少資產管理規模」做成績單，更應觀察有多少原本在海外管理的台灣資金願意回來、多少國際金融專業人才願意留下，以及多少新的金融服務能從台灣走向亞洲。法規鬆綁也不等於放棄監理，需要的是更精準的監理，把有限的政府資源集中在詐欺、誤導銷售與系統性風險，而不是讓所有金融創新都先面對同樣厚重的行政門檻。

台灣不缺資金，缺少的是一個讓資金願意留下、人才願意留下、金融創新也能留下的市場。亞洲資產管理中心若能做到這一點，就不只是一個金融政策口號，而可成為台灣下一個高附加價值產業。

賴清德 市場

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