能源轉型 不能只談減煤

日前行政院宣布台中火力發電廠第一、二號燃煤機組將於十月正式啟動拆除工程，卓揆並重申二○三四年達成無煤供電。這項宣示展現政府回應空污治理及淨零碳排的決心，然而，能源政策從來不是「拆除燃煤」如此單純，而是如何在減碳、供電穩定、電價合理及產業競爭力之間取得平衡，這才是真正考驗政府治理能力的關鍵。

長期以來，燃煤發電所造成的空氣污染及健康風險，使地方政府及居民持續要求減煤、降載，改善空氣品質。從公共衛生角度而言，逐步降低燃煤比例確實具有正當性，也符合世界各國朝向低碳能源發展的趨勢。因此，政府宣布拆除舊有燃煤機組，無疑具有象徵性的政策意義，也回應了社會多年來對改善空污的期待。

然而，「拆煤」只是台灣能源轉型的第一步，而非最終目的。如果燃煤機組退場速度快於替代能源建置的速度，將可能衍生供電韌性不足、備轉容量下降以及電價上漲等問題。

尤其近年全球地緣政治衝突頻繁，天然氣價格及供應鏈仍具有高度不確定性，而台灣天然氣高度依賴進口，一旦遭遇國際能源市場波動或運輸受阻，都可能影響國內能源安全。因此，能源政策不能只追求減碳速度，更必須兼顧供電安全與國家韌性。

另一方面，政府提出「以氣換煤」策略，雖然天然氣發電相較燃煤具有較低碳排及污染物排放，但天然氣仍屬於化石燃料，並非最終淨零解方。未來如何同步提升再生能源發電占比、完善儲能系統、強化智慧電網及需求面管理，才是降低天然氣依賴的重要方向。

若是過度依賴單一能源，不僅增加能源風險，也可能使能源轉型陷入了另一種結構性困境。

此外，能源政策更應建立透明且可檢驗的政策治理機制。政府應定期公布各項能源轉型指標，包括再生能源建置進度、天然氣接收站工程、儲能容量、備轉容量率及碳排減量成果，使社會能夠客觀檢視政策成效，而非僅停留在政治口號。能源轉型涉及全民生活及產業發展，唯有資訊公開、科學決策及充分溝通，才能建立社會信任，降低政治對立。

人工智慧、高科技製造及半導體產業持續擴張，用電需求勢必逐年增加。穩定供電已不只是民生議題，更直接影響台灣在全球供應鏈中的競爭力。未來政府應將能源政策與產業政策整合規畫，例如建立分散式能源系統、鼓勵企業投資綠電、自建儲能設備及推動需求反應機制，以提升整體電力系統韌性，而非完全依賴大型集中式電廠。

筆者認為，能源轉型應秉持三項政策原則。第一、建立「能源安全優先」的治理思維，在減碳目標下維持合理備轉容量，避免因政策過快導致供電風險；第二、加速再生能源、儲能與智慧電網投資，逐步降低天然氣依賴，提高能源自主能力；第三、強化資訊公開及第三方專業評估機制，定期向社會公布政策績效，讓能源治理建立在科學證據，而非政治攻防之上。

能源轉型不是短跑，而是長達數十年的制度改革。拆除燃煤機組固然值得肯定，但真正決定政策成敗的，並非拆掉多少煙囪，而是能否建立一套兼顧環境永續、供電安全、經濟發展與社會信任的能源治理模式。唯有讓人民相信政府有完整的能源藍圖，台灣才能在淨零轉型與經濟競爭之間找到穩健前行的道路。