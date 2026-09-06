星期透視／後川普時代即將到來

川普第二任執政至今，一開始的確高潮迭起，但由於權力過度使用，其全球威望已逐漸耗弱。還記得今年一月是川普威望最盛之際，全球領袖與商場巨擘齊聚瑞士開會，大家沒其他議題好談，嘴巴全在談川普；且一月三日川普才抓了貪汙的委國總統馬杜洛，也讓外界被川普精準的軍事手段折服。

去年六月，美國在德黑蘭進行「午夜之鎚」轟炸核設施的軍事行動，也是乾淨俐落。然而，如果當時真的如此成功，那為什麼今年二月二十八日川普又願意被以色列總理內唐亞胡拉著再打一次「伊朗戰爭」？而且這次跟前面兩次快進快出委國與伊朗不同，這場戰事已經卡關近七個月，川普不但因為這場戰爭民調下降，也拖累了共和黨在年底期中選舉的選情，甚至ＭＡＧＡ自己人如前福斯新聞主持人卡爾森、知名播客主持人喬・羅根、共和黨籍前眾議員葛林等也開始窩裡反，批評川普不該被以色列牽著鼻子走。

同時川普第一任時所擅長的棒子外交，到了第二任仍拿來應用在對外關稅之上，一開始還管用，但棒子外交所伴隨的恫嚇手段，當外界期待川普的狠話應該都要實踐、結果一再落空後，川普ＴＡＣＯ的名號逐漸確立。更尷尬的是，川普ＴＡＣＯ的慣性似乎已被習近平抓到。一個與美國同樣龐大的霸凌者「中國」，在面對去年四月美對中的嚴厲關稅之際，馬上祭出稀土與磁鐵管制來報復。消息一出全球市場震撼，立刻迫使川普撤回對中懲罰性關稅；更不用說川普在後續北京的川習會上，被習近平逼迫到連對台軍售的議題都可以拿來談。

美中融冰如果說是北京占華府便宜，過去也還有亞歐盟友可以挺美國。但川普第二任之後親痛仇快，常說普亭、習近平甚至「金小胖」的好話，卻常常重磅批評歐亞盟友濫用美國資源，要負擔自己的國防預算。事實上，濫用美國國防資源的不是盟友，正是川普自己的好大喜功。最明顯的例子是，今年年初美國擁有二千三百枚愛國者飛彈，但在對伊朗開戰後數周，美國消耗的愛國者飛彈數量，就已超過過去四年援助烏克蘭的總數。

非常有趣的是，川普時不時羞辱盟友的結果，反而促進盟友的獨立；雖然不見得靠向中國，但絕對是遠離美國。巴基斯坦、沙烏地阿拉伯與土耳其開始簽署不靠美國的防禦條約；北約國家被川普要求提高國防預算至ＧＤＰ的百分之五，反而因此啟動自己的ＳＡＦＥ計畫，跟美國鬧僵了的加拿大馬上加入，被邊緣化的反而是美國；丹麥也選擇買法義共製的防空系統，不再排隊買愛國者；荷蘭央行今年沒再買美國領先的雲端服務，改買德國備案。韓國總統與日本首相也都在一定程度上了解到，在伊朗戰爭之後，「降低對美依賴風險」已經變成首要課題。

川普第一任時，明明很能讓全球了解到：地緣政治的不確定因素是中俄兩國，儘管當時也許不是他的個人主意，但至少有條民主陣線圍堵北京的概念。怎知川普到了第二任露出真面目，真正的同盟反倒是川普、習近平、普亭、「金小胖」等威權者聯盟，其他盟友包括印度，卻淪為川普訕笑甚至霸凌的對象。這樣的美國，隨著期中選舉揭曉，會加速川普國際影響力的旁落。因此思考後川普時代的對美政策，反而是台灣急迫的要務。

（作者為東海大學政治系教授）