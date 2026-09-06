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上海合作組織 吹響反美集結號

聯合報／ 方天賜／清大印度中心主任（新竹市）

上海合作組織於九月一日在中亞的吉爾吉斯舉行峰會，標誌這個組織成立廿五周年紀念。這個組織原本只是中、俄為了處理邊境安全與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克建立的機制，稱為「上海五國」，後來才轉型成為國際組織。經過三次擴員之後，已經將範圍發展至南亞、伊朗及白俄羅斯等地，不再只是當年的中亞區域產物，成為跨區域性的機制。

值得一提的是，上海合作組織不僅涵蓋了中印俄三大國，當前中東衝突的當事方伊朗及調停國巴基斯坦，也都是成員。在中東情勢劇烈動盪的情況下，上海合作組織的能見度較以往大增，吸引了更多國際鎂光燈。

不可諱言的是，由於中俄對這個組織有較強的主導性，所以上合組織一直帶有反美的色彩。在成員國中，原本印度還維持與美國不錯的戰略夥伴關係，可以中和一下集團中的反美情緒。但川普政府在去年八月對印度祭出懲罰關稅，讓美印戰略信任一夕崩解，印度也無意再幫美國講話。

在聯合聲明中，成員國一致對中東地區及伊朗周邊事態發展表示嚴重關切，並重申譴責對伊朗領土的軍事攻擊。雖然聲明中沒有指明美國，但對美國的針對性已毋庸贅言。

華府當然也對相關發展心存警惕，特別是中印俄的合體。外界較少注意到的是，美國駐印度大使戈爾其實也以中亞特使身分，抵達吉爾吉斯出席世界遊牧民族運動會，主要用意是利用此機會會晤出席上合峰會的中亞國家，試圖在場外進行「拔樁」。

平心而論，上海合作組織的發展還有很多考驗。除了外交宣言外，上海合作組織尚未有太多的實際作為。上合組織開發銀行仍在籌畫中，相關的跨國連結也大多存在於地圖上。此外，成員國之間也不是鐵板一塊：中俄關係雖然友好，但俄羅斯對於中國進到它的中亞後院，還是心有芥蒂；成員國的印度與巴基斯坦長期處於對立狀態，兩國領導人即便在會場上也刻意閃躲對方；中印關係還在重新正常化的階段，印度是唯一在聯合聲明中拒絕支持一帶一路的國家；中亞國家對於俄國入侵烏克蘭則有微詞。

然而，在川普政府不分敵我的霸權政策下，確實讓上海合作組織獲得更強的凝聚力及正當性。上海合作組織不只名正言順地拉起反霸權的大旗，實則是響起了反美的集結號；並且，上海合作組織並不是單一現象，即將登場的金磚國家峰會也可能接續這個基調。

川普總統去年看到中印俄三國在上合組織天津峰會的友好互動後，曾酸溜溜地在社群平台發文表示：美國「已經把印度和俄羅斯輸給中國了」。如今中印俄三巨頭再度重演同框戲碼，川普已經無言以對。在川普任內，恐怕已經無力扭轉國際的反美聲浪。

上海合作組織 吉爾吉斯 川普 關稅 俄羅斯 印度

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