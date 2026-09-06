捨棄「罪人不孥」 是政治素養墮落

「罪人不孥」這個句子已相傳了兩千多年，在那帝王獨尊的時代，先賢孟子仍勇於對齊宣王提出擲地有聲的呼籲。

與「罪人不孥」相反的詞句則為「株連九族」，是指一人是犯了謀反、或是對君王大逆之罪，而連帶家族成員受罰。謀反與大逆這兩項罪責，在民主政治的國度裡，自當不復存在。

陳其邁歷經三次高雄市長選舉，三位競爭對手分別為韓國瑜、李眉蓁及柯志恩。選舉競爭激烈的當下，韓、李、柯三人及支持者，幾乎未曾論及「陳哲男」這個名字。我居高雄四十餘年，為這樣的選舉風範感到驕傲。

國民黨提名李四川參選新北市長，有關其弟李賜福在屏東小琉球充當「環保蟑螂」，恐嚇勒索垃圾清運業者種種惡行，卻適時浮出了檯面。再談另一件與選舉有關事件；蔣萬安準備競選市長連任，其子錄取台北市國際交換學生計畫，準備赴美公立高中學習一年，亦遭放大檢視。如果此類政治手法奏效，也就說明我們的政治氛圍，正以極快的速度墮落。

民主政治選舉過程的激烈競爭，勢所難免。候選人應當充分宣揚政治理念，積極正面的為社會帶來美好願景。有關於候選人家族成員之事，當以「罪人不孥」的寬廣胸襟面對；如此我們走在民主政治道路上的步伐，方能愈發穩健。