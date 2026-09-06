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選舉攻防 孩子何辜成箭靶

聯合報／ 陳弈忻／文字工作者（高雄市）
台北市長蔣萬安長子蔣得立（右）近日捲入風波，一名自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實是蔣得立自己憑實力考上了建中，拿到市長獎。聯合報系資料照 胡經周
台北市長蔣萬安長子蔣得立（右）近日捲入風波，一名自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實是蔣得立自己憑實力考上了建中，拿到市長獎。聯合報系資料照 胡經周

如果家裡有一個未成年的孩子，每天都要面對媒體與名嘴的質疑和批評，身為家長，內心怎能好受？而一個未成年的孩子，又怎能承受如此巨大的輿論壓力？

蔣萬安市長的兒子獲選赴美國擔任交換學生，本來是一件值得高興的事。對一個孩子而言，更是一段值得期待的人生經歷。然而，當甄選過程受到外界質疑，孩子卻也跟著被推上輿論的風口浪尖。原本單純的求學機會，卻可能成為孩子人生中的另一場考驗。

如果認為甄選過程有問題，那就應該查證、調查，讓事實說話；如果認為制度有漏洞，就應該檢討制度；如果認為程序有瑕疵，也應該釐清責任。但在真相尚未完全釐清之前，就先入為主，甚至以冷嘲熱諷的方式，將政治攻防的矛頭指向未成年孩子，這樣真的公平嗎？

政治人物可以接受檢驗，公共政策可以被質疑，行政程序也可以接受監督，但是孩子呢？一個未成年的學生，只是去接受一段海外學習的經歷，有必要成為大人政治角力的攻擊對象嗎？

曾幾何時，我們的社會竟變得如此苛薄而無情？凡事先懷疑、先揣測，甚至在事實尚未明朗之前就先貼上標籤。我們當然可以追問真相，也應該要求公平；但是，在追究制度與政治責任的同時，是不是也應該替未成年的孩子保留一點基本的尊嚴與空間？

政治人物身處公眾位置，本來就應該接受社會的檢驗。但政治人物的孩子，並不應該因此就失去了成為一個普通孩子的權利。政治可以很殘酷，權力也必須接受監督，但讓未成年的孩子，成為藍綠政治攻防的籌碼，不會很殘酷嗎？

十五歲的孩子何辜？我們能不能在監督政治、追求真相的同時，也留給孩子應有的成長空間？

未成年 蔣萬安 名嘴

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