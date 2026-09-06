世代認知差異：父權退散

蔣萬安長子蔣得立取得北市國際交換學生專案資格，剛好碰上選舉，引起沸沸揚揚的利益迴避爭議，綠營撿到槍，藍營回應無力，連偏藍名嘴都說這件事看出蔣萬安要選總統「還沒準備好」，也有名嘴說「瓜田不納履、李下不正冠」很難懂嗎？

天下本無事，但只要扯上選舉與藍綠，就沒完沒了，接著又有不相干的人來蹭，有台大醫師說早年擔任醫學系導師時，帶過時任台大醫院院長林芳郁的女兒林之昀，直到學期快結束才知道她的父親就是自己的頂頭上司；林之昀隨後透露，約卅年前就讀北一女資優班時拿下班排第一名，可報名推甄台大醫學系，卻因父親要求迴避，她因而放棄資格，改以參加聯考方式升學。

但也有藍營支持者說，陳水扁當總統時，陳致中報考預官考試，軍法官名額為他而擴增；陳致中澄清，他是報考預官，不是國家考試的「軍法官」；但預官乙組軍法專長以前都是錄取二名，但該年名額擴大為十名，而陳致中為第六名。

接著為了對比蔣得立，又有綠媒拉出同輩的蔣孝武孫女、蔣友松女兒蔣得星、蔣得聆來「墊背」，說蔣得聆是學霸、蔣得星獲美五名校錄取還有獎學金，大讚「真的好漂亮」、「很有氣質」；還有蔣友柏女兒承襲老爸藝術天分，十四歲畫作就獲收藏；要不是這個事件，綠媒幾時講過蔣家好話？

整個事件的爭議，雖以「相對剝奪感」做華麗包裝，但事實上只是以父權思維做差勁的選舉負面攻防，事件應該用「世代認知差異」回到人性面的討論。

卅年前，父母有其權威性，可以決定孩子的選擇，所以林芳郁醫師可要求女兒林之昀放棄推甄，這是林院長的自制，的確令人尊敬，而女兒也乖巧聽話；時間如果拉回卅年後的今天，即使父親仍然自制自律，但女兒會乖乖聽話放棄推甄，而投入慘烈的聯考嗎？萬一兩頭空，父親會不會被女兒怪一輩子？

同樣的情況，若在卅年前蔣萬安應可強制要求蔣得立不許報名交換生甄選，蔣得立恐怕也不敢不聽；但現在孩子自主意識這麼高，要孩子顧及父親身分不要報名，孩子會聽嗎？若頂一句，你選你的市長、總統，我選我自己的人生，蔣萬安要怎麼回應？

孩子的人生當然會受到父母影響，當父母是高官時，高官旁邊的弄臣，甚至不認識的人都會主動靠攏幫襯，陳致中預官分科教育在國防管理學院，進住兩人一間寢室，這是現役軍官進修教育班隊的官舍，不是讓菜鳥預官住的，為避免爭議，同批受訓學員均一體編入；這是老國民黨的部隊陋習，高級長官孩子當兵都受到特別照顧，何況是「第一公子」。這件事有無來自高層授意？不知道，但不久國防管理學院政戰主任，已屆上校退役年限，卻被陳水扁總統核定納入少將晉任名單。

至於陳其邁的女兒念國中時，父親欄項「留白」，老師問她，她也不說；後來，女兒就讀高雄女中，陳其邁出席女兒的畢業典禮，在致詞時校長才知道他女兒就讀雄女。這是大人的修養，女兒家教好，應該給陳其邁父女鼓鼓掌。

相信蔣萬安懂得「瓜田不納履、李下不正冠」，但時代在變，父母也不能硬拗孩子的想法，請揚棄父權思維，尊重世代差異與孩子的選擇，事件就此打住吧，選舉不應如此不堪。