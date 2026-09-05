拒絕口水戰 別剩「圍蔣救賴」

年底大選已進入倒數八十餘天，參選人已完成登記，政黨在各地的競爭也準備進入短兵相接的階段。有趣的是，這場九合一地方大選在整體氛圍上仍偏冷淡，燒不出熱情的火花。民進黨原本就是最擅長創造選舉議題與製造選舉爭議的，可是迄今綠營所鋪陳出來的戰略與戰鬥部署卻非常單調與乏味。

關鍵原因在於：首先，賴總統上台迄今政績乏善可陳，既無政績供綠營選將廣為宣傳。反過來賴卓體制與在野黨在國會的對抗，在國安與外交又是處處自我設限於「抗中」，毫無彈性、更無新意可開展。賴政府整體缺施政亮點，讓綠營選將很難向選民開口，部分地方甚至拉出蔡英文抬高聲量，民進黨彷彿沒有能帶領小雞的「最大母雞」。

其次，從台北到高雄，當前綠營攻擊重點竟大多鎖在台北市長蔣萬安，地方選舉不是該因地制宜，讓選將能自由發揮，來爭取在地選民青睞嗎？連昨天賴清德為高雄市長陳其邁新書站台，都要扯上蔣萬安來宣傳，無怪蔣要反酸並送賴八個字「圍蔣救賴，賴不如蔡」。

總體來看，綠營還是最會選舉的政黨，可是在這場九合一地方大選上，綠營就是找不到最佳的著力點。地方選舉，考驗的終究是各縣市執政成果，賴政府應該用批評對手的精力，好好處理種種內政問題，別讓年底大選停留在「個別縣市長vs.整個民進黨」的口水戰層次！