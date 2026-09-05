聽新聞
0:00 / 0:00

拒絕口水戰 別剩「圍蔣救賴」

聯合報／ 孔令信／大學教師（台北市）

年底大選已進入倒數八十餘天，參選人已完成登記，政黨在各地的競爭也準備進入短兵相接的階段。有趣的是，這場九合一地方大選在整體氛圍上仍偏冷淡，燒不出熱情的火花。民進黨原本就是最擅長創造選舉議題與製造選舉爭議的，可是迄今綠營所鋪陳出來的戰略與戰鬥部署卻非常單調與乏味。

關鍵原因在於：首先，賴總統上台迄今政績乏善可陳，既無政績供綠營選將廣為宣傳。反過來賴卓體制與在野黨在國會的對抗，在國安與外交又是處處自我設限於「抗中」，毫無彈性、更無新意可開展。賴政府整體缺施政亮點，讓綠營選將很難向選民開口，部分地方甚至拉出蔡英文抬高聲量，民進黨彷彿沒有能帶領小雞的「最大母雞」。

其次，從台北到高雄，當前綠營攻擊重點竟大多鎖在台北市長蔣萬安，地方選舉不是該因地制宜，讓選將能自由發揮，來爭取在地選民青睞嗎？連昨天賴清德為高雄市長陳其邁新書站台，都要扯上蔣萬安來宣傳，無怪蔣要反酸並送賴八個字「圍蔣救賴，賴不如蔡」。

總體來看，綠營還是最會選舉的政黨，可是在這場九合一地方大選上，綠營就是找不到最佳的著力點。地方選舉，考驗的終究是各縣市執政成果，賴政府應該用批評對手的精力，好好處理種種內政問題，別讓年底大選停留在「個別縣市長vs.整個民進黨」的口水戰層次！

賴卓 綠營 國安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

被酸「宣傳陳其邁政績最多」 蔣萬安反諷回敬賴清德「這8字」

賴總統諷刺蔣萬安質詢 北市府轟圍蔣救賴：還有心思當網軍側翼？

賴清德酸蔣萬安幫高雄宣傳 蔣反嗆：圍蔣救賴、賴不如蔡

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 完整名單一次看

相關新聞

讀家觀點／保育野生動物 要平衡而非加法

保護野生動物，是文明社會應有的態度；但所謂的保育不等於數量愈多就愈好，更不宜將自然與動物保育「信仰化」，以致任何管理、獵捕或族群控制，都被視為不可碰觸的禁忌。真正成熟的保育，應建立在科學、責任與平衡之上。當部分野生動物逐漸增加，我們更該提前思考：台灣準備好面對保育成功之後的問題了嗎？許多曾經在國家公園保育的野生動物，數量過多後流竄到田間果園所衍生的問題，殷鑑不遠。

悼「天下沒有白吃的午餐」

國內知名經濟學者，長期從事文化教育的高希均教授八月六日辭世，今天將在台北舉行追思會。高教授生前令國人印象最深刻的一句名言，就是「天下沒有白吃的午餐」。今日國人不捨高教授的離去，同時不捨的是，「天下沒有白吃的午餐」之觀念在國內不僅逐漸被淡忘，甚至已瀕臨壽終正寢。

選舉嘉年華 落幕後能否和解

九合一選舉截止登記，上萬參賽者登場，也開啟了台灣地方如嘉年華狂潮的序幕。

選戰交鋒 誰有權斷是非

昨天九合一選舉候選人登記截止，選戰戰將雲集，但激烈的司法攻防與政治口水，卻早已攤在民眾眼前：民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方提告美麗島電子報董事長吳子嘉，吳子嘉隨後也告發鄭朝方等人；竹北市長同時上演「藍白不合」，前新竹縣長范振宗更當面痛批國民黨主席鄭麗文；就連台北市選情，也因為市長蔣萬安長子的公費交換生風波，在社群平台發酵。

拒絕口水戰 別剩「圍蔣救賴」

年底大選已進入倒數八十餘天，參選人已完成登記，政黨在各地的競爭也準備進入短兵相接的階段。有趣的是，這場九合一地方大選在整體氛圍上仍偏冷淡，燒不出熱情的火花。民進黨原本就是最擅長創造選舉議題與製造選舉爭議的，可是迄今綠營所鋪陳出來的戰略與戰鬥部署卻非常單調與乏味。

高希均先生的人格與風格

八月六日，高希均先生與世長辭，享壽九十歲。九月五日，大家共聚一堂，追思他精彩的一生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。