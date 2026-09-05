選舉嘉年華 落幕後能否和解

九合一選舉截止登記，上萬參賽者登場，也開啟了台灣地方如嘉年華狂潮的序幕。

熱鬧歸熱鬧，每次經過掛滿大型競選看板的街頭，細細思考：這些「微笑大人相片」的背後，是怎樣一筆花費、當選後這些人物又思考這些花費如何「加成回收」？不禁讓人記起「進擊的巨人」這部動漫，到頭來牆外吃人的怪物曾是人類，最後沒了巨人、人類之間的爭戰也未消失。

該動漫作者諫山創曾說：我們生存目的不是為增值，是為了和不同的人產生連結，但現實中，相殘是政治的宿命，因為人們被不同政治巨輪推動與洗腦，被要求仇恨各方、向對手宣戰。台灣歷經種種「轉型正義」，換來的不就是如此？

如今更是變本加厲。從前「選舉無師傅，用錢買就有」，現在黨派對立日趨激烈，賄選雖少，花招卻層出不窮，費用也節節升高。

到處懸掛亮麗醒目、實則鋪張空洞的看板，遮蔽了我們能看見遠處天際線的視線。這一道道由偏見、無知甚至仇恨構築的高牆，提醒我們：此並非一場歡樂嘉年華。選舉並非誰的看板更大更好，而是哪位候選人有更好的政策，及我們能否在「嘉年華」落幕後和解。