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讀家觀點／保育野生動物 要平衡而非加法

聯合報／ 浦忠義／退休公務員、兼任講師（屏東縣）
石虎為台灣原生的瀕臨絕種保育類野生動物，目前全台剩不到1,000隻。圖／農業部生多所提供
石虎為台灣原生的瀕臨絕種保育類野生動物，目前全台剩不到1,000隻。圖／農業部生多所提供

保護野生動物，是文明社會應有的態度；但所謂的保育不等於數量愈多就愈好，更不宜將自然與動物保育「信仰化」，以致任何管理、獵捕或族群控制，都被視為不可碰觸的禁忌。真正成熟的保育，應建立在科學、責任與平衡之上。當部分野生動物逐漸增加，我們更該提前思考：台灣準備好面對保育成功之後的問題了嗎？許多曾經在國家公園保育的野生動物，數量過多後流竄到田間果園所衍生的問題，殷鑑不遠。

近年不少山區、淺山及農村居民已有切身感受：獼猴、山豬、山羌、梅花鹿等動物愈來愈頻繁進入農田、果園，甚至靠近道路與聚落。對都市居民而言，偶爾看到野生動物可能是驚喜；對農民來說，一群獼猴、一夜山豬或幾隻山羌，就可能讓數月心血付諸流水。

問題是，今天談保育，社會經常問「如何保護」，卻較少追問「增加到什麼程度才合理」。尊重生命固然重要，但自然界本來就是動態平衡。物種太少可能滅絕，某些物種若局部過度增加，也可能帶來棲地壓力、農損與人獸衝突。自然及動物保育因此不宜無限上綱，更不能只剩下單一的道德答案。

尤其台灣正面對人口減少、農村老化、農地休耕及山村人口外移，未來二、三十年，部分地區人類活動範圍可能縮小，野生動物與聚落的界線則更加模糊。今天進入果園，明天可能出現在道路、校園甚至住宅區；屆時問題恐怕不只是農損，也可能涉及交通安全、公共衛生與人身安全。

因此，台灣的野生動物政策應從「被動保護」進一步走向「科學治理」。政府除了復育瀕危物種，更應建立長期族群監測，掌握各物種數量、繁殖、棲地及農損變化，甚至建立區域性的生態承載指標。若特定物種在局部地區增加到影響生態與居民生活，就應依科學評估採取驅離、節育、棲地調整，必要時進行適當族群管理，而非等衝突惡化才處理。保育成本也不能只讓農民承擔，既然保育是全體社會的選擇，防護設施、農損補償與管理成本，就應由社會共同分擔。同時，也應讓農民、原住民族、保育團體與生態專家真正對話。農民不能把野生動物都當敵人，保育人士也不宜把所有族群控制都視為殘忍。

《聖經》中的伊甸園提供了一個值得思考的平衡觀念：人被安置其中，不只是享受自然，也負有「修理、看守」的責任。人與自然的關係，不是任意征服，也不是完全退出，而是負責任地管理。該保護的保護，瀕危的復育；數量增加而造成失衡的，也應科學管理。

未來台灣真正需要的，不是「人類對動物」、「農民對保育」的二元對立，而是一套人、動物、土地與農村共同治理的新思維。保育的終點，不是野生動物愈多愈好；而是當牠們愈來愈多時，我們仍有能力讓人與動物各得其所、長久共存，這才是保育真正成熟的開始。

野生動物 國家公園 農村

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