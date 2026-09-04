救災優先 不需逢中必反

在巨災與險境面前，時間是以秒計算的，人命是唯一的度量衡。無論是暴雨中洶湧暴漲的溪流，或是險峻莫測的高山斷崖，搜救隊員每一次涉險深入，都是在與死神賽跑。然近年來一刀切的「非紅即安」資安政策，卻正讓這群默默守護國人的前線勇士，陷入「趁手工具不敢用、合格裝備不合用」的荒謬困境。

公務機關全面禁用中國製無人機（如大疆ＤＪＩ）的初衷，固然出於對國家資通訊安全的防範，防堵潛在的資料外洩與間諜活動，在國安層次上確有其正當性。但在執行層面，當這項禁令不分青紅皂白地延伸至分秒必爭、甚至無涉機密的救難前線時，產生的巨大代價卻全由基層警消與受困民眾承擔。

日前已有第一線消防大隊長無奈坦言，全面汰換後的歐美機型不僅價格高昂，且過於笨重，讓搜救人員「背上山很煎熬」；甚至在近期的火災與山難現場，頻傳警消與民間協勤團體寧可冒著被懲處、糾正的風險，也要私帶大疆無人機執行搜救任務。這絕非第一線不守紀律、缺乏國安意識，而是因為現行政策採購的替代設備，在實戰效能、圖傳穩定度與便攜性上，根本追不上救人救命的迫切現實。當你掛懸在懸崖邊，需要最快升空、最準確回傳熱顯像畫面時，沒人會在乎機身上印著哪國國旗。

放眼國際，中國品牌的工業級無人機能，在世界之巔聖母峰的極端低溫與七級強風下，成功跨越被稱為「死亡地帶」的昆布冰瀑，精準運送急救物資與氧氣，大幅降低當地雪巴人以命相搏的傷亡率；在全球無數的高山迷途與惡水搜救中，其熱顯像追蹤與快速拋投技術，更已拯救了成百上千條生命。救難科技本該是跨越政治疆界的人道工具，如今在台灣，卻成了檢驗政治忠誠與意識形態的審查對象。

更令人不解的是政府對於風險管控的本末倒置，無人機在深山峽谷搜尋迷途山友、向沙洲受困者空投救生衣，或者在火場外圍偵測高溫火點，其拍攝的地貌與熱源資訊，究竟涉及什麼動搖國本的機敏資料？退一步言，即使真有資安與「後門」疑慮，專業技術人員大可透過採取離線作業、拔除連網模組、使用封閉網路傳輸等「技術性隔離」手段來有效防範，何以非得以全面封殺的極端手段，粗暴地剝奪前線最熟悉、最有效的搜救利器？

決策者坐在冷氣房內高舉意識形態大旗、將一切技術與民生問題全面政治化，卻看不見搜救隊員在崩壁險坡上，咬牙背負沉重設備的艱辛；看不見替換設備因操作不順而延誤的黃金救援時間、更看不見受困民眾在生死邊緣苦候生機的絕望。若連攸關性命的救災裝備都要泛政治化審查，這種以政治偏執凌駕於前線安危的官僚心態，才是真正危及台灣人民生命安全的隱患。

救災現場不是政治表演的舞台，救難講求的是效率，人命經不起政治意識形態或教條的拖延。政府若真心體恤基層警消的辛勞、真正在乎百姓的安危，就應放下逢中必反的傲慢心態，讓專業回歸專業判斷、讓科技回歸人道用途，為救災設備開一扇務實的後門。千萬別讓第一線救難人員的汗水與受困者的生命，成了政治的無辜祭品。