別等原廠斷料 才來談國防自主

近年國軍公開展示的釋商軍品不斷增加。這固然顯示國防部積極尋求民間產業投入，但也可能反映，愈來愈多既有裝備正面臨原廠停產、不願承修、零附件斷料、交期過長或報價高昂等消失性商源問題。

國外原廠並非慈善事業，當裝備逐漸老舊、全球使用數量減少、生產線關閉或供應商退出，原廠自然不願為台灣的少量需求維持產線。即使願意重新生產，也會把重啟產線、最低訂購量、技術支援及出口許可等成本反映在報價上，形成國軍難以負擔的價格。因此，軍品展示數量增加，不代表國防自主成果增加，也可能是過去未及早建立自主維修與第二供應來源，累積至今的後勤壓力。

根據立法院預算中心資料，國防部一○六至一○九年度的軍品展示項目，從九十五項增加至八一二項。但截至一○九年底，各年度展示項目的獲證率均未超過百分之九；同期有效軍品合格證廠商由二二五家降至七十四家，有效合格軍品則由二五九九項降至七五五項。

雖統計只到一○九年底，尚不能反映今天的情況。但這仍揭露了值得正視的警訊，亦即增加展示品項，並不會轉化為國內產製能力。更值得注意的是，一○六至一○九年度已取得合格證的五十項軍品中，截至一○九年底，僅一項曾獲國軍採購；廠商須自費進行技術評估、逆向工程、樣品製作、冶具建置及第三方驗證，取得合格證後卻未必有訂單。在這種風險與回報不對等的情況下，廠商不願繼續參與或申請證書展延，並不令人意外。

監察院近期調查也指出，國防產業發展條例施行後，仍存在績效指標不明、制度利用率偏低、未形成完整供應鏈，以及「一案一審」增加行政成本等問題。這表示我國雖有軍品展示、廠商認證及產業合作制度，卻尚未完全打通從需求、研發、驗證到採購的最後一哩路。

問題的根源，是國防自主啟動太晚。消失性商源不是突然發生的意外，而是可以在裝備全壽期內預見的風險。每當新式國外裝備引進時，國軍即應同步規畫國內維修層級、關鍵零附件第二來源、技術文件、測試設備、人員訓練、停產預警、安全庫存等，而不是等到原廠拒絕維修或提出高額報價後，才要求國內廠商救火。

外購裝備也不能只比較最初的採購價格，還須計算未來的維修、零附件、軟體更新、技術支援及停產風險。一項裝備縱使買得便宜，若後續完全受制於原廠，其全壽期成本可能更昂貴；戰時能否持續獲得供應，更不是一紙合約就能保證。

國外成熟裝備具有實績與規模，台灣當然不可能凡事拒絕外購，「外國月亮比較圓」的心態卻不可取。若軍方願意承受國外原廠的高價與長交期，卻要求國內廠商自費研發、自費驗證、低價供應，且還不提供合理的首批採購，國內軍工產業永遠無法累積實績。

未來凡向外採購重大裝備採購，應將「全壽期自主維持計畫」列為建案必要條件；對有明確需求、且由廠商自費試製合格的軍品，也應提供首批試購、驗證費分攤及多年度框架契約。通過的工廠、品質、資安等通則性評鑑，應在一定期間內跨案沿用，減少重複審查。

國防自主若只在原廠停止供應後才啟動，本質上只是昂貴的補破網。國防自主不是倉庫裡存放多少進口零件，關鍵是若遇國外供應中斷，台灣自己的工廠、工程師與供應鏈仍能讓裝備繼續運作，國防自主應從新裝備引進的第一天就開始。