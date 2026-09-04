讀家觀點／平台壟斷 誰替媒體爭公平？

聯合報／ 黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長（台北市）
大型數位平台長期使用媒體產製的新聞內容，進而獲得龐大的廣告利益，導致新聞產業出現生存危機。路透
大型數位平台長期使用媒體產製的新聞內容，進而獲得龐大的廣告利益，導致新聞產業出現生存危機。路透

台灣新聞媒體負擔新聞採訪、記者、人事及查證成本；數位平台掌握了大部分注意力與數位廣告市場，但兩者之間的價值分配是否公平？台灣媒體正遭逢有違公平競爭的困境，行政院和立法院至今卻仍各行其是。

朝野立委又將為中央部會明年媒體宣傳費逾十三億元吵翻天之際，台灣媒體面臨的國際社群平台不公平的分潤機制，所導致的結構性的營收困境，更是行政和立法兩院必須趕緊替其解開的緊箍咒。否則，根不好，豈會枝繁葉茂！

「新聞有價、民主無價」、「拒絕平台剝削、搶救新聞產業」叫了十幾年，朝野立委與ＮＣＣ卻仍各吹各的調，全無把應有的壓力擺在國際社群平台的寡頭上。

國内傳播媒體業近十年來所展現的營運韌性令人佩服。因應傳統廣告市場占比的急速下降，他們轉而積極採取編採資訊化、智慧化措施，提升報導及評論品質；奈何，每年數位廣告收入約新台幣六百億元，近七、八成卻幾乎被谷歌、臉書等國際網路平台壟斷。國內新聞媒體業失去合理的分潤機制，豈不營運辛苦！在此困境下，能堅守立場不向政府部門靠攏者幾希！

寡頭的跨國社群網路平台免費使用新聞內容幾成常態，固然它有助傳播媒體吸引讀者點閱；然而，平台的數位廣告分潤抽成過高，加上交易過程不透明，甚而動輒更改流量演算法，新聞傳播業陷入極不公平的競爭環境中。

替媒體爭取公平權，益其實也是維繫第四權的經濟正義。傳播媒體是民主政治發展必要的良心機制，當主要收入遭受不公平競爭的擠壓，也讓部分媒體轉而仰賴公部門的標案及業配。但終究「拿人的手短、吃人的嘴軟」，正是這種惡性循環的縮影。

「新聞有價」已是全球共識，歐盟、澳洲、加拿大紛紛祭出公權力，包括強制議價、著作鄰接權、平台課稅、新聞基金等來介入這種流量分潤不公平的市場失靈現象。北歐與英國甚而對報紙及數位期刊實施零加值稅，協助其健全營業環境。谷歌的數位轉型補助與共榮基金，並非議價分配。賴政府應該明辨，新型的分潤應該同時考量新聞內容、數位廣告、ＡＩ搜尋、ＡＩ生成、平台流量，才算公平合理。

新聞傳播業是人民的看門狗，不是有權有勢者豢養的私犬。而人是英雄，錢是膽，政府應有的作為是替願意上進者公平競爭、合法獲利的環境。去年百餘位產學界代表簽署了新聞議價「立法強制與自主發展」建言，賴政府不能因九合一選舉，卻怠惰了此一法案，應儘快促成行政與立法的緊密協商，加速完成「議價＋基金」雙軌合議的立法工程，及早還給第四權監督民主及社會公器的兩大公共空間。

平台 媒體 朝野立委

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