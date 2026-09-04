下一場金融風暴恐在路上

聯合報／ 陳國祥／資深媒體人（台北市）
分析師警告，美債殖利率勁升正對科技股續強展望構成威脅，儘管殖利率近日回落，本月仍有進一步攀升空間，投資人宜正視科技股回檔的可能性。路透
分析師警告，美債殖利率勁升正對科技股續強展望構成威脅，儘管殖利率近日回落，本月仍有進一步攀升空間，投資人宜正視科技股回檔的可能性。路透

美國長天期國債殖利率持續走高，表面上看只是債券市場的價格波動，但如果把它放進美國巨額財政赤字、聯邦債務膨脹、美元走勢以及全球資金流動的背景觀察，就會發現，這可能是場更大金融風暴的前兆。

這輪美債殖利率上升並未出現傳統的「殖利率升、美元強、黃金弱」格局。這透露一項重要訊息：市場擔心的恐已不只是美國通膨，而是美國政府日益惡化的財政信用。

美國財政問題可能形成一個不斷自我強化的循環：政府財政赤字擴大，需要發行更多國債；國債供給增加，投資人便要求更高殖利率；殖利率上升，又使美國政府發行新債的成本增加；利息支出增加，財政赤字進一步擴大；赤字擴大後，政府又須發行更多國債。如此就形成「借新還舊」的債務循環。美聯邦政府債務已突破四十兆美元，年度淨利息支出更突破一兆美元。當一國每年需支付如此龐大的債務利息，問題已在於政府未來還有沒有能力以合理成本繼續借錢。若市場要求美國支付愈來愈高的長期利率，等於向華府警告：投資人願持有美國國債，但須得到更高報酬。

美國國債一直被視為終極安全資產。當美債殖利率大幅上升，美元卻沒有同步走強，黃金反而受到追捧，這意味部分資金正在尋找美元體系外的避險工具。對全球金融體系而言，更大的風險在於資金重新定價。對投資人而言，既然美國國債就能提供較高的收益，何必冒更大風險投資新興市場？

於是，資金可能從新興市場撤回美元資產。資金外流首先打擊當地貨幣，貨幣貶值又推升能源、糧食與原物料進口成本，造成輸入性通膨。政府為穩定匯率，可能被迫升息；升息又壓抑企業投資與民間消費，導致經濟成長減速。

相較於許多新興國家，台灣擁有龐大外匯存底、長期經常帳順差以及半導體產業優勢，因此抵禦外部金融衝擊的能力相對強。但有韌性並不等於沒風險。高利率會壓縮股票估值。台股尤其是科技與ＡＩ相關企業，市場估值相當程度建立在未來獲利成長預期上。一旦全球利率長期維持高檔，資金成本上升，科技股估值便可能面臨重新定價。

若美元資產吸引力提高，外資撤出亞洲市場，台幣就可能承受貶值壓力。對高度依賴能源與原物料進口的台灣而言，匯率貶值又可能推升輸入性通膨。

美國面對的是財政信用的考驗，新興國家面對的是美元債務與資本外流的雙重壓力，台灣面對的則是股市估值、匯率、出口與金融穩定的連鎖風險。如果這個問題成為全球市場的共同疑問，那麼下一場金融風暴的引爆點可能已悄悄出現。

金融風暴 在路上 國債

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