看洪申翰登陸驗證大內宣

勞動部長洪申翰將於本月下旬赴南京參加ＡＰＥＣ年會，本質上雖是參加國際組織會議，但洪為民進黨政府的部長，故此行仍為化解兩岸對立製造了機會之窗。只不過，在賴總統定下「兩國互不隸屬」的「務實台獨」政策道路上，打開這扇機會之窗的可能性甚低。儘管如此，台灣民眾可從洪申翰的「中國」之行，驗證賴政府的「中國」政策與相關「大內宣」的內容。

賴政權以務實台獨政策刺激中共時，凡遇國民黨抨擊就會搬出「中華民國」當擋箭牌，並疾呼馬英九及鄭麗文訪陸時要喊出「中華民國」，以及有時表現出比國民黨更加捍衛中華民國的樣子。洪申翰是賴政府中首位「登陸」的部長，更該藉此機會要求中共正視中華民國存在的事實，在會議的發言中講出他是代表中華民國政府出席，以此向台灣民眾證實「中國和中華民國互不隸屬」。

其次，洪申翰將以Chinese Taipei經濟體的會員名稱參加會議，座席上的會員名稱牌應也只有此英文名稱。然而，大陸主辦方在使用中文介紹時，只因目前是務實台獨的民進黨執政，所以應該會以「中國台北」來表達。若遇到此情形，洪申翰即應表達抗議，甚至強調台灣就是台灣，無論稱為「台灣地區」、「中華台北」或「中國台北」都有損「台灣的國格」。

事實上，Chinese Taipei譯成「中華台北」是兩岸奧林匹克委員會談判而來，且也只適用於奧會體系官方使用中文時的譯名。但過去只要台灣執政當局推進了台獨，大陸除奧會體系的官方文件外，其他的國際性場合或對內的報導，就一律改稱為「中國台北」。

然而，洪申翰為維護民進黨所強調與「中國」交流須對等和尊嚴，若在會議期間遇主辦單位製作的文件或口語出現了「中國台北」，就應立即表達嚴正的抗議。甚至於，賴總統也應隨即召回代表團，如同二○○一年大陸首度主辦ＡＰＥＣ年會期間，經濟部長林信義於部長級會議記者會上遭大陸外長唐家璇制止發言後，我方隨即召回了會議的代表團。

再者，沈伯洋和曹興誠在被中共列為「頑固台獨分子」時，洪申翰在媒體上對此表達了「羨慕」之情，並表示每一次中共公布制裁名單時，皆猶如「愛台灣、堅守台灣主體性的頒獎典禮，每個人都會覺得這像是一枚勳章」。而洪申翰即將與「頒獎典禮」的贈獎方接觸，大有機會好好表現以得到一枚勳章，否則就顯示他的「愛台灣指數」還偏低。

最後，洪申翰入境「中國」雖應會受禮遇通關，但過程中自己免持卻不等於免辦一次性的「台胞證」。同時，民進黨政府的大內宣告訴台灣民眾，持有「台胞證」即會被視同「中國公民」，且還可能會被留置而不能出境。因此，洪申翰屆時係以「台灣護照」或無須任何證件即可入境，乃至於是否不能出境回台？這些都應讓民眾了解及獲得驗證。