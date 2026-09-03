只會卸責的教育部長 還適任嗎？

全國鬧教師荒，教育部長鄭英耀一句「教師聘任是各縣市政府的責任」，比教師荒本身更讓人寒心，不但教育界炸鍋，輿論也大譁。

教師荒從偏鄉蔓延到都市，甚至常出現學校開缺多次仍乏人問津的情況；教育部長面對外界質疑，卻把教師聘任問題指向地方政府。就行政權責而言，教師確實由地方政府及學校聘任，但問題是，教育部長若只回答「誰負責聘老師」，卻不回答「為什麼全國都缺老師」，只是把行政分工當成政治責任的防火牆。

教師荒不是單純的人事行政問題，而是師資培育、教師待遇、工作環境、行政負擔、校園安全、少子化與教育政策長期扭曲而累積的結果。教育部在今年七月召開全國教育局處首長會議時，也將「師資供需」、「行政減量」及「人力支持」列為全國教育體系必須面對的制度性課題。

既然師資供需是中央與地方應共同面對的制度問題，教育部長又豈能在危機發生時，推說「那是地方的責任」？畢竟，這不是一家公司缺幾名員工，而是國民教育根基的人力警訊。教育部是全國最高教育主管機關，地方缺老師，中央應看到的是為什麼愈來愈少人願意擔任老師？基層教育遇到困難，一位適任的教育部長應當站出來支持的人，而非第一個推說「這不是我權責」的人。

為何愈來愈多人不願投身教育？除了待遇，更重要的是工作風險與職業尊嚴。教師面對家長投訴、校事會議、行政壓力、學生管教困境及層層責任追究，早已不單純是有沒有缺額的問題。全國教育產業總工會七月即公開批評教師荒、行政負擔、學務及輔導人力等問題長期未獲有效解決，要求撤換教育部長。這些聲音雖未必能代表全體教師，但至少說明了基層的不滿已非零星雜音。

除了「沒擔當」，六月時媒體曾揭露，鄭英耀曾以「病假」為由未出席立法院備詢，同時間卻疑似赴彰化參與政治行程。若此事屬實，問題就絕非「請假一天」如此簡單，而涉及政務官對國會、對公職身分、對社會大眾誠信的基本責任。教育部長要求學生遵守規範、要求教師以身作則、要求校園維持中立，但教育部長自己如何當個「示範者」？

子曰：「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。」教育最深刻的影響不只來自課本上的知識，言教與身教更是關鍵；身為教育部長，「典範責任」理應比其他官員更重。如今，鄭英耀應認真思考自己是否適任教育部長。