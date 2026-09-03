讀家觀點／耗散結構揭示AI產業演化的分岔

閱讀闕志克教授於八月廿六日在民意論壇發表「ＡＩ資料中心投資盛宴何時落幕」，從資本支出、營收能力、模型價格與硬體需求切入，提出全球科技巨頭高速投入ＡＩ資料中心後，這場資本盛宴究竟還能維持多久。全球ＡＩ競爭正從模型競賽迅速擴大為基礎設施競賽。科技巨頭大量採購ＧＰＵ、興建資料中心、擴充電力與網路設備，帶動罕見的資本支出熱潮，問題已由「算力夠不夠」轉向「如此龐大的算力最後能創造多少收入與生產力」。

諾貝爾化學獎得主普里高津的耗散結構提供另一個觀察角度。這套理論雖源自非平衡熱力學，也被運用於複雜系統與組織演化研究。它關注的並不是投入多少能量，而是開放系統吸收外部資源後，能否形成更有效率的新秩序。投入持續增加、轉化效率卻未同步提高，系統的不穩定性便逐漸累積，最後只能透過結構調整重新取得平衡。

ＡＩ資料中心正處於這種高投入狀態，資料中心本身不創造最終價值，它只是智慧產業的基礎設施。資本支出愈大，後端價值轉換的壓力愈高。闕教授提出的財務問題因此十分關鍵。

更重要的變化來自模型效率。過去ＡＩ發展主要依靠規模法則，增加參數、資料與算力便能提高模型能力，因而形成「模型愈大、ＧＰＵ愈多、資料中心愈大」的邏輯。如今開源模型、模型蒸餾、量化、專家混合模型及推論最佳化快速成熟，同樣任務需要的計算資源持續下降，也迫使產業重新檢視大型模型成本結構。闕教授指出的Token價格下滑，反映的是ＡＩ產業開始由追求算力總量，轉向追求算力效率。

這正是耗散結構所描述的結構轉折。資料中心投資能否延續，因此不能只看ＧＰＵ出貨量，也不能只看Token使用量。更重要的指標是「單位算力產生多少有效智慧」。真正能支撐下一階段資料中心需求的，也不是聊天機器人本身，而是ＡＩ開始深入企業流程、製造、醫療、材料、能源與科研。ＡＩ代理可執行跨部門任務，企業知識系統把資料、規則與權限整合到營運流程，科學人工智慧則開始進入藥物、材料及工程研發。這些應用創造的價值，反映在縮短研發周期、降低設備停機、提高能源效率與改善生產流程，而不是單純增加Token消耗量。

耗散結構指出，高速成長的開放系統不會永久維持原有組織方式。當資本、能源與算力持續輸入，系統須形成新結構吸收這些投入，否則不穩定性便會持續累積，最後透過價格調整、企業淘汰、產業整併與資本縮減重新建立秩序。因此，ＡＩ資料中心真正的問題，不只是「投資盛宴何時結束」，而是ＡＩ算力能否在資本大量耗散前，形成更高階的智慧產業結構。闕教授看到的是資本支出的極限；耗散結構揭示的則是產業演化的分岔。

耗散結構的意義正在這裡。大量資本與能源投入只是產業演化的「起點」，不是競爭力本身。下一階段競爭衡量的將不是算力投入，而是誰能用每一單位算力，創造更多智慧、生產力與產業價值。ＡＩ資料中心不會消失，算力仍是智慧經濟的重要基礎；真正走到盡頭的，是把ＧＰＵ數量、資料中心規模與資本支出直接等同於ＡＩ實力的思維。