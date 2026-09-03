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新兵的軍人節告白

聯合報／ 黃義勝／大學生（台中市）

七月廿七日，筆者踏入成功嶺展開新兵訓練，正式成為一名役期四個月的陸軍常備役新兵。對筆者來說，今年的軍人節有著截然不同的厚重意義，因為筆者第一次以現役軍人的身分，度過屬於國軍的日子。

歷史的軌跡在時光中格外清晰，回顧一九四五年九月二日，日本在美國軍艦密蘇里號上正式簽署降書，隔天國民政府便將每年九月三日訂為「抗戰勝利紀念日」。站在成功嶺的柏油路上，汗水浸透迷彩服，讓我深刻體會到前人守護家園的厚重責任。

這段軍旅歷練剛好成為我追尋夢想的最佳基石，因為報考學士後中醫學系不僅要求大學學士學位，更規定男性須已服畢兵役。我已經準備好踏實服完四個月兵役，卸下軍裝後無縫接軌，繼續堅定地追逐我的行醫夢。

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新兵的軍人節告白

七月廿七日，筆者踏入成功嶺展開新兵訓練，正式成為一名役期四個月的陸軍常備役新兵。對筆者來說，今年的軍人節有著截然不同的厚重意義，因為筆者第一次以現役軍人的身分，度過屬於國軍的日子。

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