官兵救災畫面令人動容

去年九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災損，看到全國民眾，有錢出錢，有力出力，前往救災的人數，數以萬計；也看到國軍官兵不分軍種，前進重災區，幫助民眾脫困，為他們清洗家園。這些畫面讓人感動萬分，於是在中秋節連假期間，我也跟著朋友前往災區救災。

在災區現場，我看見許多在役及退役的官兵，利用個人時間，一起穿著雨鞋，拿著鏟子，自費在災區裡救災的身影。

那種不求個人利益、只求略盡棉薄之力，讓當地居民能早日恢復正常生活，在泥漿裡來回穿梭、一身土灰也不放棄的模樣，讓我對軍人無私保衛人民的情操致敬。

夏季的颱風、豪雨、不意而來的地震致災，或是有重大災損的地區，就會有國軍官兵投入救災的畫面，不管是資深的、還是資淺的，大家在救災時，不分你我、相互合作，把災情的受損情況降到最低，也深獲民眾的肯定。

還有平時因應敵機、敵艦侵擾，官兵們總能在第一時間軍艦出海、軍機升空，防衛我們領海跟領空，以讓民眾安居樂業為第一要務，犧牲奉獻、天海可證。

值此九三軍人節，謹以至誠之心，向所有辛苦付出的國軍官兵致上最高敬意，祝福大家執行各項任務平安順遂，軍人節快樂、平安健康。期盼未來軍民持續攜手，凝聚全民國防力量，共同守護我們生活的家園。