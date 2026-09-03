軍人價值非「臨時優惠」

抗日勝利是全國軍民用三千多萬人的犧牲性命，所換來的成果，軍人奔馳在戰場表現出可歌可泣，連敵人對抗日戰將不屈不撓精神，寧為戰死鬼，也不願當亡國奴，深感敬佩。

今天國人慶祝九三軍人節，表彰軍人對國家貢獻，舉辦各種優惠活動；然在政黨理念不同之下，對民族氣概與軍人武德表現，顯得處理冷淡。軍事思想隨著政客吶喊變質，升官發財要走對路、跟對人，誰給糖吃就靠向誰。選舉到來國軍應保持中立，明知對岸公告發射火箭載運衛星通過大氣層，竟用來選舉操作，順勢拉放警報，威懾民眾產生恐懼心理，讓軍人整體遭到蒙羞，距離軍人武德太遠了。

軍人武德：智、信、仁、勇、嚴，與禮、義、廉、恥相互輝映，是軍人人格的基本修持，更是親愛精誠之發揮，唯有發揚民族精神，才能鞏固國軍戰力。這不是在唱高調，而是做個軍人該力行的基本功。抗日國軍傷亡三百多萬人，其中將領超過二百七十人，烈士們能奮勇迎擊日軍，就是憑藉著軍人傳統武德「守土有責、寸土不讓」的堅強意志，在優良的歷史薰陶下，讓生命的光輝發揮至極致，當個軍人應回歸民族氣概，絕不向政客低頭。

軍人價值應遠離誘惑，非「臨時優惠」可衡量；惟建立制度，讓軍人有尊嚴，能堅定信念，崇尚武德，實踐天職，勇於承擔先烈先賢走出來的路。頻繁涉入政治爭端，將帶給軍人莫大的恥辱，政客們，該覺醒了！