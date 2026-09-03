關心國防 卻對軍隊陌生

每逢九三軍人節，社會總會再次向軍人致意，也討論國防的重要。賴總統昨主持軍人節活動，重申今年七月起再新增第三類型戰鬥部隊加給每月四千元，以及明年一月開始，軍公教全面加薪百分之四，期盼大家團結一心，繼續守護民主。

政府展現力挺國軍弟兄的態度。這幾年國防預算屢次登上新聞頭版，但在軍人節這天我們也應思考：是否真的了解軍隊？

檢視過去一年與軍隊有關的新聞，會發現一個耐人尋味的對比。國防預算、戰備演訓與全民防衛成為公共討論的日常；另一邊，國軍卻持續面臨招募困難，甚至有人寧願賠償也要離開。社會愈來愈常討論軍隊的任務、裝備與戰力，看見的更多是軍隊最後呈現出來的樣子，較少看見它平常如何運作。

這正是「軍隊陌生化」值得注意的地方。過去服兵役人口較多，家庭與軍隊間也有較密切的連結；如今隨著軍隊專業化，以及社會與軍隊直接接觸的機會減少，多數人認識軍隊的管道，更多來自新聞、國防政策、預算、武器與演習。軍隊逐漸成為一個需要被理解的專業組織，而不是許多人曾親身經歷過的生活場域。

這與台灣軍隊民主化、制度化及專業化的發展有關。過去卅多年，台灣逐步建立文人統制與專業建軍體制，使軍隊成為受到民主制度規範的專業國家組織。這是重要的制度進步，也改變軍隊與社會間的關係。當軍隊愈來愈專業，社會自然更容易透過預算、裝備、兵力與演習來判斷國防能力。但影響戰力的因素往往是較難被看見的組織條件。每場演習可能只有數日，卻需要長期訓練、指揮磨合與團隊協作；裝備採購後，也還要靠人員訓練、維護與實際運用，才能成為戰力。

人力問題讓這些組織條件變得更加具體。招募不足與留營率下降，通常被放在薪資、福利、工作條件與少子化的脈絡中討論，這些因素固然重要，但軍人是否留下，也與專業發展、領導方式、組織文化及責任承擔有關。對軍隊而言，一名離開的軍人帶走的可能還包括多年訓練累積的經驗，以及與同袍建立的工作默契。因此，人力問題不能只看缺額有多少，也須看組織能否讓人願意留下，把經驗繼續累積下去。

社會韌性同樣如此。近年談社會韌性，多聚焦於危機發生時能否動員、人民能否支持防衛。然而，一旦進入危機時，軍民間是否能合作，很大程度取決於平時累積的理解與信任。如果社會對軍隊的認識主要來自軍購、演習、預算與威脅，對軍隊內部如何訓練、如何領導、如何面對人力與組織問題缺乏理解，那麼期待社會迅速理解並配合軍隊，恐怕也會受限。社會韌性因此不只是一套危機應變能力，也包含平時社會與軍隊間能否建立足夠理解。

戰力、人力與社會韌性看似是不同問題，仍會碰到同一個核心，就是軍隊如何在日常運作中，把資源、制度與人轉化為承擔任務的實踐。

我們看得見軍人的付出，卻很少有機會理解一支軍隊每天究竟是如何工作？國防可以用預算衡量，可以用裝備與演習呈現，也可以用戰力數字描述；但軍隊真正的能力，還存在於訓練是否扎實、經驗能否留下、領導是否能夠建立信任，以及官兵是否願意繼續承擔。

我們愈關心國防，也許就愈需要重新理解軍隊究竟是怎麼形成的。