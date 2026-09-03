99%聘任率≠教師荒已解

中小學開學了，教師荒卻沒有隨著鐘聲敲響一起消失，教育部長鄭英耀還表示「教師聘任是縣市政府的責任」。從數據來看，各縣市教師聘任率大致已達九成九以上，並不影響教學；教長這番話雖不能說是全錯，卻不能把「百分之九十九」當成「完全沒問題」的證據。

據教育部國教署公布之截至八月廿五日的數據顯示，全國公立國中小學仍有六一四名代理教師缺額待聘，其中國小二一一人、國中四○三人。以一一四學年度公立國中小教師總數十四萬四七三○人計算，待聘人數約占百分之○點四二，因此教育部遂稱整體師資整備率約百分之九十九點五八。

另一方面，一一五學年度正式教師甄選，原本開缺六四六四名，實際錄取五六七六人，正式教師本身也不是「百分之百補滿」。鄭英耀所說「百分之九十九以上」，雖有官方統計依據；問題是「有百分之九十九以上，所以不影響教學正常化」這個推論，卻不能一概而論。教育不是工廠流水線，少一名老師，並非只是報表上少○點○一個百分點而已。

一所只有十多名教師的小學，缺一名自然科、英文或特教教師，產生的影響可能遠大於全國平均數字呈現的比率。何況教育部自己也承認，尚未補足時，可能透過代課、跨校合聘、退休教師協助，甚至校內教師兼課、超鐘點等方式維持課務。這就出現了一個值得尋思的問題，若找不到老師，最後是由誰把這「百分之○點四二」補起來？如果答案是「其他老師多上一點」，那麼學生表面上照常上課，老師卻可能已累得喘不過氣。

據近期教師團體的調查，超過半數受訪教師表示，超鐘點授課屬被強派，也有教師一人跨校授課、承擔大量節數的情形。鄭英耀說「教師聘任是地方政府責任」，在行政權責上雖沒錯，卻不能把「聘任」與「缺師成因」畫上等號。地方確實負責招聘與排課，教育部則掌握全國教育人力政策；教師荒既是地方招聘問題，更是國家教育政策問題。

鄭英耀在立法院面對「不要把個人政治理念帶入教育」的質疑時，曾強調自己身為教育工作者，關心的是如何讓台灣教育更好，政策與人才培育應回到專業。這個回答至少說明了，他自己也知道教育部長最重要的考卷不是政治立場，而是教育成果。

鄭英耀本身具有教育心理、創意思考、教育行政、組織管理等專業背景，也曾任中山大學校長、高雄市教育局長等職，教育資歷相當完整。教育部近年也處理教師權益、校事會議、行政減量等問題，並強調要降低教師壓力。雖不能說鄭英耀不用心於教育，他也有教育專業；然而，面對第一線教師的痛點，其政策成果與基層感受之間卻存在落差。

教育最怕兩件事：第一是沒有老師。第二是有老師，卻被累到沒有力氣教書。百分之九十九點五八雖是一個漂亮的統計數字，但教育部長更該追問的應是，「剩下的百分之○點四二」去了哪裡？究竟還有多少老師正在超鐘點、跨校或硬撐？若孩子的課表填滿了，老師的精力卻被掏空，這樣的教育正常嗎？