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為缺師荒獻策 教長竟潑我冷水

聯合報／ 溫順德／高中校長（台中市）
教育部長鄭英耀8月31日受訪表示，教師聘任是各縣市政府的責任。聯合報系資料照
教育部長鄭英耀8月31日受訪表示，教師聘任是各縣市政府的責任。聯合報系資料照

全台中小學已開學，缺師問題仍未解決，在各校焦頭爛額之際，教育部鄭英耀竟然甩鍋，指相關事務為縣市政府責任，還說教師的聘任率已達九成九以上，不影響教學正常化。鄭部長的顢頇卸責，不啻在傷口上灑鹽，更激起基層怒火。

部長夸言華麗數據，若非不食人間煙火，即是不願面對真相。事實上，為讓課表不開天窗，各校無不絞盡腦汁應對，除現職老師超鐘點、跨科且跨年級配課，有的甚至塞滿課表；退休教師臨時救火，大量招聘兼課教師，還有校長下海授課。九成九的數字背後，是考量學生受教權，基層教師加班過勞，勉強撐住各校課表所產生的假象，鄭部長真渾然不知？當教師被迫超鐘點，批改作業時間減少，輔導學生時間也被壓縮，不僅衝擊正常教學，也犧牲學生受教權，部長稱不影響教學，豈非睜眼說瞎話？

九成九的聘任率已是美化後的假象，若把全國私校也納入，缺師數字恐怕更為駭人。今年逢教師退休潮，公校聘任名額大增，許多私校教師轉任，造成私校前所未見的缺額。有的離職三分之一，有的走了四十餘人，校方想方設法甄聘，頂多只能補足一半；有的一個年級九班，導師竟只剩兩位；有的因排不出課，暑期輔導改為自修。學校有公私立之分，但教育不能有所區別，教育公共化政策下，私校承擔教育重責，卻未受政府重視，缺師問題從不關心，學生權益全然不理，私校學子何辜？

從權責分工角度來看，縣市政府與各學校負責教師甄選作業，但當缺師蔓延全台，不論六都抑或偏鄉，公校代理乏人問津，私校正職招不到人，已是整體環境所致。近年尊師觀念淡薄，老師地位大不如前，加以大環境不友善，資深教師紛紛求去，年輕人又不願投入，師資供需出現翻轉，已敲響台灣教育警鐘。缺額不僅只是數字，背後更涉及師資培育、教學現場工作環境、教師待遇是否合理、管教權等諸多因素，這些都得由中央檢視，力謀改善教育環境，而非聚焦在招聘工作，把問題丟包給地方。

營造友善教育環境，吸引人才投入教職，這些才是缺師治本之策；然眼下師資荒嚴重，更待當局劍及履及，籌謀應急治標辦法。二月時鄭部長蒞臨台中，筆者受邀參與座談，提議主管機關正視缺師問題，應增加師大公費生，大幅調升生活津貼；增設技職師資專班，廢除偏鄉服務條款；恢復學士後學分班，擴大師資培育管道。當時鄭部長卻不以為意，竟回覆筆者「你資訊需更新」，還說部裡做了很多。筆者當場錯愕不已，所提具為最新資訊，也是具體可行方向，卻遭部長潑冷水，在看到部長這次對缺師的回應，也就不令人奇怪了。

充沛且質優的師資，是教育的百年基石，更攸關國家競爭力；而今師培生不教書，有證照者不願上岸，不啻是教育的最大危機。教育主管機關應展現破釜沉舟魄力，建構教師合理薪資待遇，清除當前教學現場障礙，還給老師純淨的教學空間。吸引更多人才投入，教育當局實責無旁貸。

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