教部不應是最後一根稻草

缺師潮衝擊，開學了仍有學校找不到老師，教育部長卻說「是地方的責任」。教育部甩鍋給學校，學校要求教師超鐘點上課或找退休教師代課，都只是救急措施，不能根本解決師資不足問題。教育部應成為學校靠山，而非壓垮教師的最後一根稻草。

近年為補足人力缺口，許多學校被迫讓現職教師超鐘點上課，或倉促聘任缺乏教學訓練的新進教師。甚至有校長自嘲「什麼人都來應徵」、「只求課表不要開天窗」。問題持續，犧牲的是教學品質與學生的受教權。

更令人痛心的是，政策思維漸趨形式化，缺乏對基層真實痛點的理解並對症下藥。代課教師待遇低落、年資不計、升遷無望；常年支撐偏鄉教育，卻得不到制度上的保障與尊重。當「教職鐵飯碗」光環不再，行政壓力與輿論指責卻節節升高，誰還願意投身這個需燃燒熱情卻得不到肯定的行業？

如今，課綱與政策不再反映學生需求，卻被意識形態挾持；教師的教學空間與判斷，遭到無止境干涉和質疑；教育環境更加脆弱，教育主管的任命與政策制定的思維，未能體認教育本質與責任；施政淪為口號與表演，而非改變教育面貌的行動。

當前教育部的責任不該只是「補破網」，要從根本檢討整個教育制度。師資培育數量與結構、教師進用與升遷制度、行政負擔與教學本務間的平衡、如何保障與提升教學專業、對偏鄉教育的支持與長期投資，都不能再以短期應急的態度處理。

請主管機關和首長回到教育本質，放下政治算計，才能讓教育成為創造下一代希望的起點。這不只是對教育部長的期待，更是對教育環境未來的呼喚。