開全國教育會議 求解教師荒

開學了，很多中小學還找不到老師，許多校長只好親自上講台教書，各校也招數盡出，所有能運用的人脈幾乎都用上，就是希望每節課都有教師在講台上。教育部之前提出的解方，諸如開放業界人士任教、擴大師資培育管道、改善行政職場與環境等，顯然緩不濟急。日昨鄭部長一席話：「教師聘任是地方政府的責任」，更引爆爭議。

教育部的方案誠然有其短期因應的急迫性，亦有長期規畫的必要性，並非完全棄教師專業於不顧，然教師團體的擔心亦洵非無的放矢。若只為填補教師缺額，卻未嚴格管控教師素質，如何能「成就每一位孩子」、提升教育品質、厚植國家競爭力？教育顯然已是國安問題，不得不嚴肅面對。值此眾所關注時刻，筆者有三點呼籲：

首先，自己的學校自己救。教師工會或組織的理事長、副理事長、秘書長、總幹事及各委員會幹部，本身都是資深教師。他們之所以能成為教師領袖，往往因為具有豐富的教學經驗、專業能力與教育熱忱。當下各學校面臨嚴重缺師，籲請教師工會幹部們在此特殊時期，主動暫時讓渡部分會務時間、減少會務假，回到學校、回到教室、站上講台。這不是權益的退讓，而是專業倫理的展現；愈資深愈應承擔，愈優秀愈該示範。

教師領袖必先是「教師」，其次才是「幹部」；會務可以暫緩，孩子的課卻不能暫停。若一名資深教師能多接一個班、多上一些課、多陪伴一群學生，就是對學校、家長與孩子最大支持。教師既為專業，即應把「學生受教權」擺在最優先，成為幫忙解決問題的人，而不只是評論問題的人。

其次，徹底落實行政輕量化。行政減量談了十幾年，基層教師與兼任的行政人員卻無感，主因是教育行政主管機關的專業不足且欠缺承擔。教育行政人員長期仰賴專家學者協助政策評估、規畫與執行，造成委辦計畫不斷擴張、延續，學校行政人員疲於應付、苦不堪言。其實長官們並非不知道這個現象與問題癥結，卻沒人有勇氣當機立「斷」，終止這些萬年計畫。於是，表面上計畫數量是整併了，工作內容卻依舊繁重。此外，教育行政機關因公務人力不足，商借許多教師協助辦理公務，也是造成教師荒的幫凶。

最後，呼籲召開全國教育會議。二○一○年的第八次全國教育會議，距今已十六年之久。賴總統於競選期間曾公開承諾，上任後將召開第九次全國教育會議，如今任期已過半卻未聞籌備聲。教師荒不是單純的師培問題，還牽涉到國家人力結構、教師薪酬設計、年金改革政策、校園事件等問題，千絲萬縷、錯綜複雜。賴政府應履行承諾召開全國教育會議，將ＡＩ與數位教育、少子女化衝擊、教改體檢和師資培育等問題一併納入討論，謀求治標也治本的良策。