聽新聞
0:00 / 0:00

讀家觀點／數位遊戲平台退場 玩家權益如何交代？

聯合報／ 胡中瑋／律師、清大通識教育中心兼任助理教授（台北市）

近日Sony公司的PlayStation數位遊戲交易在美國面臨訴訟，引發討論。Sony的立場很清楚，玩家付費取得的是遊戲「授權」，而不是遊戲所有權；台灣PlayStation的使用條款也明載，軟體是「授權」而非銷售。但比起爭論遊戲的所有權「到底是不是我的」，更值得思考的問題是，既然是授權，這份授權究竟能使用多久？

假設玩家花費二千元在數位商店購買一款遊戲，幾年後刪除了，十年後又想重新下載，卻發現該數位商店已停止服務；或者遊戲明明可以離線遊玩，卻因必要的授權驗證服務停止了而無法啟動。此時帳號或許仍顯示「已購買」，但玩家實際上還能玩遊戲嗎？

這裡所談的「數位遊戲」，並不是指必須連上遊戲公司伺服器才能玩的網路遊戲，而是玩家在PlayStation Store等平台付費下載的遊戲；這類遊戲下載後，即使不連網也能玩。問題在於，它們雖然不靠遊戲伺服器運作，但玩家在下載或驗證授權時卻極度依賴平台。而Sony官網的條款早已寫明「部分線上服務可能終止」，且終止後不保證提供離線模式。

台灣並非沒有保障玩家的機制，現行網路連線遊戲服務定型化契約規定，網路遊戲停止營運應提前公告，否則涉及退費與補償。然今天的數位遊戲早已不只是「遊戲公司關掉伺服器」那麼簡單，當遊戲檔案還在、主機也能運作，卻因平台停止驗證導致離線遊戲無法啟動，遂出現了現行法規的灰色地帶：這類遊戲平台退場而造成的權益受損，目前並沒有如傳統網路遊戲停止營運一樣的明確處理規則。

我們未必要因此創造「數位所有權」，也不可能要求企業永遠維持伺服器營運；但「不可能永久服務」，不代表服務如何結束只能由業者說了算。例如，平台停止某一數位服務前，是否應給予已付費者合理的最後下載期間？原本可離線執行的遊戲，是否應避免因非必要的驗證機制而失效？若平台退場導致付費內容完全無法使用，又該如何合理補償？

對一般玩家而言，問題不是法律術語將遊戲定義為「商品」或「授權」，而是消費換來的，究竟是可長久使用的權利，還是隨時可能被沒收的服務？台灣早已為「網路遊戲服務終止」建立消費保障機制；但面對數位遊戲的問題是，一旦平台轉身離場，消費者付出的費用必須得到公平交代。

數位 Sony PlayStation 遊戲 平台 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐盟將嚴管三線上平台

用10分鐘帶孩子認識數位風險 「全家」 、台少盟合作手機遊戲即日起上線

2005 年《魔獸世界》席捲台灣！從月費制逆勢突圍 12.5 萬人同時上線的年代

歐盟加強AI監管 嚴管三線上平台、ChatGPT也遭列規範名單

相關新聞

修生死倫理 解器捐困境

聯合報最新的「陽光行動」專題，深入剖析國內器官捐贈困境，報導指出，統計至今年七月卅一日，國內等待器官捐贈人數有一一七八六人，以等候腎臟人數最多，達八六四三人，但捐贈人數僅九十三人；潛在器官捐贈者雖不少，一年可能有五千名潛在捐贈者，但實際轉化比率不到百分之二。

甲苯汙染超標 應補上責任鏈斷點

近日環管署查獲某建材烤漆業者，疑似長期短報製程原物料使用量、短繳空氣汙染防制費，並有甲苯排放濃度超標達十六倍等情事。環管署透過科技執法與跨機關合作精準查緝雖值得肯定，但更需質疑的是，企業為何能夠長期違法？內部專責人員為何沒能及早制止？外部專業人員為何未能發揮把關作用？

防肺癌卻漏心肌梗塞

這麼多年來，醫界一直鼓吹降血脂能降低四成冠心症，卻仍常見名人急性心肌梗塞猝死。為何肺癌家族史可早期做低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ），有心梗家族史的患者卻不能早期做心臟冠狀動脈電腦斷層（ＤＳＣＴ）？

讀家觀點／數位遊戲平台退場 玩家權益如何交代？

近日Sony公司的PlayStation數位遊戲交易在美國面臨訴訟，引發討論。Sony的立場很清楚，玩家付費取得的是遊戲「授權」，而不是遊戲所有權；台灣PlayStation的使用條款也明載，軟體是「授權」而非銷售。但比起爭論遊戲的所有權「到底是不是我的」，更值得思考的問題是，既然是授權，這份授權究竟能使用多久？

開全國教育會議 求解教師荒

開學了，很多中小學還找不到老師，許多校長只好親自上講台教書，各校也招數盡出，所有能運用的人脈幾乎都用上，就是希望每節課都有教師在講台上。教育部之前提出的解方，諸如開放業界人士任教、擴大師資培育管道、改善行政職場與環境等，顯然緩不濟急。日昨鄭部長一席話：「教師聘任是地方政府的責任」，更引爆爭議。

教部不應是最後一根稻草

缺師潮衝擊，開學了仍有學校找不到老師，教育部長卻說「是地方的責任」。教育部甩鍋給學校，學校要求教師超鐘點上課或找退休教師代課，都只是救急措施，不能根本解決師資不足問題。教育部應成為學校靠山，而非壓垮教師的最後一根稻草。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。