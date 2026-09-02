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防肺癌卻漏心肌梗塞

聯合報／ 謝坤川／基層醫師（新北市）
健保署為降低國人心肌梗塞、腦中風等心血管疾病風險，經專家會議共識，將擴大「低密度膽固醇」（LDL-C）治療範圍，共分六個風險等級，增進病人精準治療，新制於9月1日上路。聯合報系資料照
健保署為降低國人心肌梗塞、腦中風等心血管疾病風險，經專家會議共識，將擴大「低密度膽固醇」（LDL-C）治療範圍，共分六個風險等級，增進病人精準治療，新制於9月1日上路。聯合報系資料照

這麼多年來，醫界一直鼓吹降血脂能降低四成冠心症，卻仍常見名人急性心肌梗塞猝死。為何肺癌家族史可早期做低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ），有心梗家族史的患者卻不能早期做心臟冠狀動脈電腦斷層（ＤＳＣＴ）？

筆者有位同為醫師的同學，在診所長期拿糖尿病、高血壓、高血脂等三高藥物，且糖化血色素約六點七，血壓多一二○／八○，低密度膽固醇控制在七十mg/dL已約十五年；心電圖長年都正常，近日卻仍突發急性心肌梗塞逝世。一切都照著標準治療、控制且達標，也可領「家醫2.0」計畫獎勵，為何仍得此結果？是否可歸咎於沒做ＤＳＣＴ？

我們的治療項目和標準是否遺漏了什麼？即使各項數據一直控制達標，惟既知糖尿病、高血壓、高血脂等「三高」患者，屬冠心症、急性心肌梗塞的高風險群，為何卻未早期發現、篩檢冠狀動脈堵塞情形的治療環節？賴總統曾說任內要提高國人壽命三年，為何卻坐視急性心梗猝死案例不斷發生？

肺癌 心肌梗塞 猝死

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