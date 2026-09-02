甲苯汙染超標 應補上責任鏈斷點

近日環管署查獲某建材烤漆業者，疑似長期短報製程原物料使用量、短繳空氣汙染防制費，並有甲苯排放濃度超標達十六倍等情事。環管署透過科技執法與跨機關合作精準查緝雖值得肯定，但更需質疑的是，企業為何能夠長期違法？內部專責人員為何沒能及早制止？外部專業人員為何未能發揮把關作用？

台灣雖已建立環保專責人員制度，但實務上，不少專責人員在企業內部位階不高，缺乏調閱資料、要求改善，或向高層示警的權限。然合規不應等到申報、檢測或稽查時才處理，而應融入日常生產管理；企業變更製程、擴增產能或調整原料時，應同步評估汙染負荷、許可條件、空汙費申報基礎及防制設備能力。

本案應思考的是，如何讓企業在違法之前，即無法掩蓋資料、逃避費用、忽視排放風險。現行制度下，專責人員、環工技師、檢測機構、主管機關各有功能，但責任鏈仍有斷點。企業負責人可能將責任推給承辦人；專責人員多半負責申報，難以發揮內部制衡功能；環工技師若未能進行合理查核，也會削弱專業簽證的公信力。這些斷點若不補上，即使科技執法再精準，也只能事後追查而難以事前預防。

未來改革方向，應強化企業高階管理者的環境申報責任。空汙費申報、固定汙染源許可符合性、重大製程變更及防制設備操作紀錄，應由公司負責人、廠長，或具實際控制力的主管共同確認。只要企業可能因短繳費用或降低防制成本而受益，決策層就不能迴避責任。

此外，亦應提升專責人員的制度地位與獨立性，使其有權調閱原物料採購、投入量等佐證資料；應建立書面通報與管理階層回覆機制，以處置重大異常，並保障其不致因提出意見而遭受不利對待。如此環保專責人員才可成為企業內部的守門人，而非單純的申報人員。

環工技師的專業簽證也應回歸實質查核，不能僅以「資料由業主提供」為免責理由；專業文件應載明資料來源、現場查核、計算基礎與合理性判斷。若資料不合理、防制設備能力不足即應要求補正，必要時更應提出保留意見或拒絕簽證。

智慧科技讓汙染無所遁形，但制度改革必須讓責任無法逃避。台灣已有專責人員、環工技師、固定汙染源許可、空汙費申報等制度基礎，應進一步把既有制度串成完整責任鏈。唯有如此，環境治理才能從事後重罰走向事前預防，守住空氣品質與公共利益。