修生死倫理 解器捐困境

聯合報最新的「陽光行動」專題，深入剖析國內器官捐贈困境，報導指出，統計至今年七月卅一日，國內等待器官捐贈人數有一一七八六人，以等候腎臟人數最多，達八六四三人，但捐贈人數僅九十三人；潛在器官捐贈者雖不少，一年可能有五千名潛在捐贈者，但實際轉化比率不到百分之二。

政府推動器官捐贈卅年，近十年器捐數量卻未提升。令人扼腕的是，許多人即使生前已簽署器捐同意書，臨終之際，仍常因家屬不同意而功虧一簣，讓大愛在最後一哩路戛然而止。身為教育工作者，筆者認為這「百分之二」的障礙高牆，不單是醫療法規的瓶頸，更是社會在公民倫理與「死亡識能」上長期迴避的結果。

由於台灣的社會氛圍，生命教育往往聚焦於正向樂觀，卻極少引導大眾直面死亡與醫療自主。在傳統文化禁忌下，「談死」常被視為觸楣頭，長輩避而不談、晚輩更不敢過問。一旦重大疾病或意外驟然降臨，家屬在病房門前往往承受著巨大悲痛與倫理壓力，深怕簽下同意書即背負「不孝」或「見死不救」的責難。「不同意」的決定並非缺乏善意，而是源於對至親真實意願的全然陌生，以及缺乏日常對話而引發的恐懼。

要打破這層文化與制度的冰封，不能只靠醫療方面的單向勸募，整個社會都必須補習生死倫理課。我們不僅要在高中職乃至大學通識課程中，帶入病人自主權利法與善終抉擇的思辨，更該鼓勵每個家庭跨越世代忌諱；晚輩有勇氣開口，長輩也能坦然梳理彼此對尊嚴告別的期待。

唯有讓預立器捐意願，成為家庭內部深刻理解並凝聚的共識，生前簽署的承諾，才不會在病榻前被輕易撕毀。大愛器捐是生命價值的昇華，而非醫療處置的終點。

期盼台灣社會能勇敢跨出這一步，不僅能在日常家庭對話中學會生命自主、探詢家人意願，更可帶領彼此學會「大愛成全」，為無數等待重生的家庭點亮希望。