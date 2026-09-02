聽新聞
0:00 / 0:00

修生死倫理 解器捐困境

聯合報／ 楊智強／國小社會科教師（嘉縣新港）
器捐中心前董事長、北醫大衛福政策研究中心主任李柏璋指出，政府對器捐不夠重視，恐讓我國被人權組織盯上。示意圖。聯合報系資料照
器捐中心前董事長、北醫大衛福政策研究中心主任李柏璋指出，政府對器捐不夠重視，恐讓我國被人權組織盯上。示意圖。聯合報系資料照

聯合報最新的「陽光行動」專題，深入剖析國內器官捐贈困境，報導指出，統計至今年七月卅一日，國內等待器官捐贈人數有一一七八六人，以等候腎臟人數最多，達八六四三人，但捐贈人數僅九十三人；潛在器官捐贈者雖不少，一年可能有五千名潛在捐贈者，但實際轉化比率不到百分之二。

政府推動器官捐贈卅年，近十年器捐數量卻未提升。令人扼腕的是，許多人即使生前已簽署器捐同意書，臨終之際，仍常因家屬不同意而功虧一簣，讓大愛在最後一哩路戛然而止。身為教育工作者，筆者認為這「百分之二」的障礙高牆，不單是醫療法規的瓶頸，更是社會在公民倫理與「死亡識能」上長期迴避的結果。

由於台灣的社會氛圍，生命教育往往聚焦於正向樂觀，卻極少引導大眾直面死亡與醫療自主。在傳統文化禁忌下，「談死」常被視為觸楣頭，長輩避而不談、晚輩更不敢過問。一旦重大疾病或意外驟然降臨，家屬在病房門前往往承受著巨大悲痛與倫理壓力，深怕簽下同意書即背負「不孝」或「見死不救」的責難。「不同意」的決定並非缺乏善意，而是源於對至親真實意願的全然陌生，以及缺乏日常對話而引發的恐懼。

要打破這層文化與制度的冰封，不能只靠醫療方面的單向勸募，整個社會都必須補習生死倫理課。我們不僅要在高中職乃至大學通識課程中，帶入病人自主權利法與善終抉擇的思辨，更該鼓勵每個家庭跨越世代忌諱；晚輩有勇氣開口，長輩也能坦然梳理彼此對尊嚴告別的期待。

唯有讓預立器捐意願，成為家庭內部深刻理解並凝聚的共識，生前簽署的承諾，才不會在病榻前被輕易撕毀。大愛器捐是生命價值的昇華，而非醫療處置的終點。

期盼台灣社會能勇敢跨出這一步，不僅能在日常家庭對話中學會生命自主、探詢家人意願，更可帶領彼此學會「大愛成全」，為無數等待重生的家庭點亮希望。

倫理 生死 器官捐贈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陽光行動／1年潛在器捐者估5千人 實際人數不到2%

陽光行動／器捐爭議⋯病友嘆：姻親可捐肝 為何不能捐腎

陽光行動／境外求生！赴柬埔寨換腎 去年超越大陸

健康名人堂／當使命感遇上帳單：醫療永續的經濟學

相關新聞

修生死倫理 解器捐困境

聯合報最新的「陽光行動」專題，深入剖析國內器官捐贈困境，報導指出，統計至今年七月卅一日，國內等待器官捐贈人數有一一七八六人，以等候腎臟人數最多，達八六四三人，但捐贈人數僅九十三人；潛在器官捐贈者雖不少，一年可能有五千名潛在捐贈者，但實際轉化比率不到百分之二。

甲苯汙染超標 應補上責任鏈斷點

近日環管署查獲某建材烤漆業者，疑似長期短報製程原物料使用量、短繳空氣汙染防制費，並有甲苯排放濃度超標達十六倍等情事。環管署透過科技執法與跨機關合作精準查緝雖值得肯定，但更需質疑的是，企業為何能夠長期違法？內部專責人員為何沒能及早制止？外部專業人員為何未能發揮把關作用？

防肺癌卻漏心肌梗塞

這麼多年來，醫界一直鼓吹降血脂能降低四成冠心症，卻仍常見名人急性心肌梗塞猝死。為何肺癌家族史可早期做低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ），有心梗家族史的患者卻不能早期做心臟冠狀動脈電腦斷層（ＤＳＣＴ）？

讀家觀點／數位遊戲平台退場 玩家權益如何交代？

近日Sony公司的PlayStation數位遊戲交易在美國面臨訴訟，引發討論。Sony的立場很清楚，玩家付費取得的是遊戲「授權」，而不是遊戲所有權；台灣PlayStation的使用條款也明載，軟體是「授權」而非銷售。但比起爭論遊戲的所有權「到底是不是我的」，更值得思考的問題是，既然是授權，這份授權究竟能使用多久？

開全國教育會議 求解教師荒

開學了，很多中小學還找不到老師，許多校長只好親自上講台教書，各校也招數盡出，所有能運用的人脈幾乎都用上，就是希望每節課都有教師在講台上。教育部之前提出的解方，諸如開放業界人士任教、擴大師資培育管道、改善行政職場與環境等，顯然緩不濟急。日昨鄭部長一席話：「教師聘任是地方政府的責任」，更引爆爭議。

教部不應是最後一根稻草

缺師潮衝擊，開學了仍有學校找不到老師，教育部長卻說「是地方的責任」。教育部甩鍋給學校，學校要求教師超鐘點上課或找退休教師代課，都只是救急措施，不能根本解決師資不足問題。教育部應成為學校靠山，而非壓垮教師的最後一根稻草。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。