99.58%背後 是老師被迫當超人

開學前，教育部公布全國國中小「教師整備完成率百分之九十九點五八」。看到這個數字，社會大眾會以為，今年教師荒似乎沒有想像中嚴重。但事實真的是這樣嗎？

學校缺老師，最直接的辦法就是「大家多分擔上一點課」。原本由一名老師負責的課若找不到人，就請其他老師超鐘點；缺兩個老師，就多找幾個人分攤。如此一來，開學第一天教室裡確實有人，課表也確實排得出來，統計數字自然可維持漂亮的九十九趴。

老師沒有增加，課卻有人上；教師沒有補足，整備率卻接近百分之百。原來不是教師荒消失了，而是老師被迫變成了「超人」。「超人老師」什麼都能做，可以超鐘點、可以兼行政、可以當導師、可以處理學生問題，還可以在找不到代理教師時，順手把別人的課接過來上。至於是不是本科專長，似乎也只能先放一邊；第一線學校為了讓課表能運轉，甚至可能出現地理系畢業的老師教體育、美術系畢業的老師教童軍、正式教師跨科兼課等情況。只要有人站上講台，就算是「有人授課」。

教育難道只是「有人站在講台上」就好嗎？更值得擔心的是，老師可以撐一天、撐一周、撐一學期，但不可能永遠當超人。當教師工作量不斷增加、休息時間被壓縮，教學以外的行政與輔導工作又沒有減少；最後被犧牲的，恐怕不只是教師的健康，還有教學品質。

這樣的因循苟且，最後只會形成惡性循環；老師愈累，愈多老師不願意留下；老師愈不願意留下，學校愈缺人；學校愈缺人，就愈依賴現職教師超鐘點。老師不是超人，教育部更不能把教師荒的代價，都轉嫁給第一線教師。

如果開學日每間教室都有老師，是因為每個老師都被迫「多扛了一點」，那麼我們看到的只是表象；其實教師荒沒有解決，而是一群「超人老師」正在用自己的時間、體力、熱情，苦苦撐住教室。但超人也會累，有一天若連超人都撐不住了，這場教師荒才會真正被人看見。